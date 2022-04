Νεκρός Ουκρανός φωτορεπόρτερ στο Κίεβο

Ένας ακόμα εργαζόμενος στα ΜΜΕ έχασε τη ζωή του ενώ κάλυπτε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον φωτορεπόρτερ Μακς Λέβιν, ο οποίος έπεσε νεκρός από ρωσικά πυρά στο Κίεβο, σύμφωνα με την ουκρανική εισαγγελία. Τα ίχνη του Λέβιν είχαν χαθεί από τις 13 Μαρτίου. Η σορός του εντοπίστηκε την Παρασκευή στο χωριό Χούτα-Μεζιρίσκα.

O 40χρονος Λέβιν εργαζόταν για τον ουκρανικό ενημερωτικό ιστότοπο LB.ua την τελευταία δεκαετία.

«Ο καλός μας φίλος, ο διάσημος πολεμικός φωτορεπόρτερ Μακς Λέβιν είναι νεκρός. Ήταν αγνοούμενος από τις 13 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της μάχης του Κιέβου. Πολλοί στην δημοσιογραφική κοινότητα ήλπιζαν ότι είχε πιαστεί αιχμάλωτος από τους Ρώσους. Δυστυχώς, το πτώμα του βρέθηκε την 1η Απριλίου. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός δημοσιογράφος Ίλια Πονομαρένκο.

Our good friend, famous war photographer Maks Levin, is dead.

He went missing during the Battle of Kyiv on March 13.

Many in the community still had a hope of him being taken prisoner by the Russians.

Unfortunately, his body was recovered on April 1.

Rest in peace, friend. pic.twitter.com/oQOL7sZ5Ge