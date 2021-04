Νεκρή γυναίκα από επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικό τμήμα, που βρίσκεται κοντά στο Παρίσι, σύμφωνα με γαλλικά Μέσα ενημέρωσης.

#BREAKING Woman stabbed to death at police station near Paris: prosecutor pic.twitter.com/djpnmWOtCn