Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ζημιές στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η αμερικανική εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας, Maxar Technologies, έδωσε στη δημοσιότητα τις νέες δορυφορικές εικόνες του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, όπου καταγράφονται ζημιές στις στέγες των κτιριακών πυρηνικών εγκαταστάσεων, εντείνοντας την ανησυχία για το ενδεχόμενο πυρηνικού ατυχήματος.

Οι σχετικές εικόνες δημοσιεύτηκαν χθες από τη Maxar Technologies στο Twitter με αναφορά ότι ελήφθησαν στις 29 Αυγούστου του 2022 και στις φωτογραφίες διακρίνονται δύο τρύπες στην οροφή των κτιριακών εγκαταστάσεων χωρίς να είναι ευκρινές αν προκλήθηκαν από βομβαρδισμό η άλλη αιτία.

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5