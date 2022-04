Νέα Υόρκη: Συνελήφθη ο ύποπτος για την επίθεση στο σταθμό του μετρό

Συνελήφθη στο Μανχάταν ο βασικός ύποπτος που αναζητούσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης για την ένοπλη επίθεση σε σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν, όπως μεταδίδουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα αστυνομικές πηγές.

Breaking News: The suspect in the Brooklyn subway shooting has been arrested, officials say. https://t.co/lOw9PGgSBK