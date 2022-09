Νέα πρωτιά και τον Αύγουστο για τις ελληνικές αερομεταφορές

Για μία ακόμη φορά, τον μήνα Αύγουστο, η χώρα μας κατέγραψε ένα νέο, συνεχόμενο ρεκόρ, αναδεικνύοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού αλλά και το γεγονός ότι τα ελληνικά αεροδρόμια ακόμη και σε περιόδους αιχμής μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό τουριστών και ταξιδιωτών χωρίς πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurοοstat , τον Αύγουστο του 2022, ο αριθμός των εμπορικών πτήσεων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 25% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021. Ενώ εξακολουθεί να είναι κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα, το χάσμα μειώνεται σιγά σιγά (-14% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019).

Σε απόλυτους αριθμούς, οι πτήσεις ανήλθαν σε 596.930 τον Αύγουστο του 2022, έναντι 478.996 τον Αύγουστο του 2021, 324.538 τον Αύγουστο του 2020 και 695.912 τον Αύγουστο του 2019.

