Δελτίο Τύπου: Νέα Καμπάνια από το betshop.gr: «Το παιχνίδι όλων των παιχνιδιών»!

Οι τηλεοπτικές μας οθόνες και όχι μόνο, φιλοξενούν από τις 2 Δεκεμβρίου 2021 ένα διαφορετικό «σήριαλ επικοινωνίας», το οποίο θα αναπτυχθεί επικοινωνιακά σε όλα τα Μέσα.

Πρόκειται για τη νέα διαφημιστική καμπάνια της στοιχηματικής ιστοσελίδας www.betshop.gr, η οποία θα αναπτυχθεί με διαφορετικές ταινίες. Στο προσκήνιο πάντα, βρίσκεται η επιθυμία για παιχνίδι, σε απρόσμενες συνθήκες, με ξεκαρδιστικές ανατροπές.

Τη διάθεση λοιπόν αυτή, όλων όσων επιθυμούν να ψυχαγωγηθούν και να παίξουν υπεύθυνα, ικανοποιεί το www.betshop.gr, η στοιχηματική ιστοσελίδα στην οποία το υπεύθυνο παιχνίδι δεν σταματάει ποτέ, προσφέροντας χιλιάδες επιλογές και αθλητικά events σε Στοίχημα και Live Στοίχημα, αμέτρητες επιλογές τραπεζιών στο Live Casino, Game Shows, αλλά και πληθώρα Virtual Games, καθημερινές προσφορές, δώρα και εκπλήξεις για όλους.

Όλα αυτά στο www.betshop.gr «Το παιχνίδι όλων των παιχνιδιών»!!!

Η νέα καμπάνια, η οποία υπογράφεται από την διαφημιστική εταιρεία Cream και το σκηνοθέτη Βασίλη Μπουραντά, έχει κινηματογραφική γραφή εμπνευσμένη από τον Wes Anderson.

Δείτε το πρώτο σπότ της νέας καμπάνιας του www.betshop.gr εδώ.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | Για τις προσφορές ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Σχετικά με το www.betshop.gr

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας www.betshop.gr είναι η Εταιρεία B2B GAMING SERVICES Ltd, με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C. 41936, και διεύθυνση: 170, Pater House, Level 1 (Suite A41), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta. Η B2B GAMING SERVICES Ltd έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με αριθμούς αδείας Τύπου 1: HGC-000026-LH και Τύπου 2: HGC-000027-LH οι οποίες εκδόθηκαν στις 5/7/2021 και ισχύουν έως 5/7/2028.