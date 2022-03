Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο - Μπορέλ: «Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα»

«Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου» τόνισε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών. Πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών θα σκεφτούν επιπλέον κυρώσεις, κυρίως στην ενέργεια.

Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα στον ρωσικό στρατό διαμήνυσε νωρίτερα η ουκρανική κυβέρνηση, απαντώντας στο τελεσίγραφο της Μόσχας για παράδοση της Μαριούπολης, το οποίο έληξε τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα, συνεχίζονταν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο, που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Εν μέσω κλιμάκωσης στο στρατιωτικό πεδίο, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται στην Ευρώπη την Τετάρτη, ενώ απόψε θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον γάλλο πρόεδρο Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, Ντράγκι, τον γερμανό καγκελάριο, Σολτς και τον βρετανό πρωθυπουργό, Τζόνσον.

Οι αρχές στην Οδησσό κατηγόρησαν τις ρωσικές δυνάμεις ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε κτίρια κατοικιών στα περίχωρα της ουκρανικής πόλης νωρίς τη Δευτέρα, την πρώτη τέτοια επίθεση στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με το Reuters, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα, αν και τα πλήγματα προκάλεσα φωτιά. «Πρόκειται για κτίρια κατοικιών όπου ζουν ειρηνικοί άνθρωποι», φέρεται να είπε ο δήμαρχος Γκεναντίεφ Τρουκάνοφ. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει αμάχους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει κάθε «εμπόριο» με τη Ρωσία και κυρίως να αρνηθεί τους ενεργειακούς της πόρους, σε βίντεό του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Όχι ευρώ για τις δυνάμεις κατοχής, κλείστε τους όλα σας τα λιμάνια, μην τους στέλνετε τα αγαθά σας, αρνηθείτε τους ενεργειακούς πόρους», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Χωρίς εμπόριο μαζί σας, χωρίς τις επιχειρήσεις σας και τις τράπεζές σας, η Ρωσία δεν θα έχει πλέον χρήματα γι' αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ηγέτης των αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία που υποστηρίζονται από τη Ρωσία δήλωσε ότι θα χρειαστεί πάνω από μια εβδομάδα για να λάβουν οι Ρώσοι τον έλεγχο της πολιορκημένης Μαριούπολης, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι δύο ή τρεις ημέρες ή ακόμη και μια εβδομάδα θα κλείσουν το ζήτημα. Δυστυχώς όχι, η πόλη είναι μεγάλη», είπε ο Ντένις Πουσίλιν, ο επικεφαλής της αποσχισθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Μαριούπολη, πόλη λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, είχε πληθυσμό 400.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο. Βρίσκεται υπό πολιορκία και βομβαρδίζεται με τα τρόφιμα, τα φάρμακα και το πόσιμο νερό να έχουν εξαντληθεί και χωρίς ρεύμα από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησε ότι τα παιδιά της Ουκρανίας κινδυνεύουν να υποστούν σωματεμπορία και εγκαταλείπουν τη χώρα τους από τη ρωσική εισβολή.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ίλβα Γιόχανσον ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στην Εσθονία ότι περίπου οι μισοί από τους 3,3 εκατομμύρια Ουκρανούς που είχαν καταφύγει σε χώρες της ΕΕ από την έναρξη του πολέμου ήταν παιδιά.

Η Ουκρανία έχει μεγάλο αριθμό ορφανών και παιδιών που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες που δεν είχαν παραληφθεί από τους γονείς τους. Αυτό αύξησε τον κίνδυνο να απαχθούν ή να γίνουν θύματα αναγκαστικών υιοθεσιών, σημείωσε.

«Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να πέσουν θύματα εμπορίας ευάλωτων παιδιών», πρόσθεσε. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές για ασυνόδευτα παιδιά στα σύνορα της ΕΕ, υπογράμμισε, και ορισμένες για εμπορία ανθρώπων.

Ο ανταποκριτής του BBC στο Κίεβο ανέφερε ότι νέα απαγόρευση κυκλοφορίας 35 ωρών έχει ανακοινωθεί στην πόλη, από τις 20:00 απόψε έως τις 7 το πρωί της Τετάρτης. Όποιος βρίσκεται στους δρόμους χωρίς ειδικό πάσο ή δεν πηγαίνει προς καταφύγιο θα θεωρείται εχθρός.

A new 35 hour curfew has been announced in Kyiv.



Running from 8pm tonight until 7am on Wednesday.



Authorities say anyone seen on the streets (without a special pass or not making their way to a shelter) will be considered an enemy.