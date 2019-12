Ν. Πελόζι: Κίνδυνος για την Εθνική Ασφάλεια ο Τραμπ

Την εκτίμηση ότι το κατηγορητήριο εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ ήταν αναπόφευκτο και ότι ο ίδιος αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας εξέφρασε η επικεφαλής των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νανσι Πελόζι, λίγο πριν την ιστορική ψηφοφορία για την παραπομπή του προέδρου σε δίκη στη Γερουσία.

"Οι ανεύθυνες πράξεις του προέδρου κατέστησαν απαραίτητη τη σύνταξη κατηγορητηρίου σε βάρος του, δεν μας άφησε άλλη επιλογή», είπε η Πελόζι. «Κηρύσσω επίσημα και με θλίψη την έναρξη της συζήτησης για την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ. Εάν δεν δράσουμε τώρα, θα επιδείξουμε αμέλεια σε βάρος των καθηκόντων μας», συνέχισε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

It is tragic that the President's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice. It is a matter of fact that the President is an ongoing threat to our national security and the integrity of our elections, the basis of our democracy. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/fxTLr7I9x3