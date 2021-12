Μπουρλά: Πετύχαμε τον στόχο του 1 δισ. δόσεων εμβολίου στις φτωχότερες χώρες

Η Pfizer πέτυχε το 2021 τον στόχο να προμηθεύσει με ένα δισ. δόσεις εμβολίου τις φτωχότερες χώρες, όπως είχε δεσμευτεί και είναι έτοιμη για να στείλει περισσότερα το 2022, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο twitter, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά.

Earlier in the year we pledged to deliver 1B vaccine doses to low- and middle-income countries in 2021. I am happy to say that yesterday we achieved this goal. And we are ready to deliver even more next year.

Όπως αναφέρει σε άλλο tweet του, τώρα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά προβλήματα. Πολλές από τις φτωχότερες χώρες δυσκολεύονται να δεχτούν περισσότερες δόσεις λόγω ελλείψεων στις υποδομές αλλά και εξαιτίας της διστακτικότητάς τους. Πρέπει να συνεργαστούμε με τον ΠΟΥ, τις ΜΚΟ και τις τοπικές κυβερνήσεις για να εκπαιδεύσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των υποδομών σε αυτές τις χώρες.

But now we are facing different problems. Many of the poorest countries have difficulties accepting more doses due to poor infrastructure and hesitancy. We must work with WHO, NGOs and local governments to educate and address infrastructure challenges in these countries.