Μπορέλ: Δεσμευμένη η ΕΕ στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού

Η ΕΕ είναι σθεναρά δεσμευμένη να υποστηρίξει τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, έπειτα από συνάντησή του το πρωί με την Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, στον χώρο όπου βρίσκονται τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, στην υπό τον έλεγχό τους περιοχή στη Λευκωσία.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο κ. Μπορέλ υπογράμμισε ότι «η δουλειά των Ηνωμένων Εθνών επί του εδάφους είναι ζωτική για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης».

