Μπαράζ απελάσεων Ρώσων διπλωματών από χώρες της Ευρώπης

Στην απέλαση Ρώσων διπλωματών προχώρησαν και οι Λετονία, Εσθονία και Λιθουανία, μετά την απέλαση 10 Ρώσων διπλωματών από τη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα, Λετονία και Εσθονία απέλασαν έκαστος από 3 διπλωμάτες, ενώ 4 απελάθηκαν από τη Λιθουανία. Οι ενέργειες αυτές ήρθαν ως απόρροια άσκησης δραστηριοτήτων που κρίθηκαν ασυμβίβαστες με το διπλωματικό του καθεστώς.

Συγκεκριμένα, η Λετονία απέλασε τρεις διπλωμάτες σε μια κίνηση συντονισμού «σε σχέση με δραστηριότητες ασυμβίβαστες με την διπλωματική τους ιδιότητα και οι οποίες σχετίζονται με την εν εξελίξει εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», έγραψε ο Λετονός υπουργός Εξωτερικών, Έντγκαρς Ρινκιέβιτς σε ανάρτηση του στο Twitter.

#Latvia expells three Russian Embassy employees in connection with activities that are contrary to their diplomatic status and taking into account ongoing Russian aggression in #Ukraine. The decision has been coordinated with #Lithuania and #Estonia