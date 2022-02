Μπάιντεν: «Νεκρός ο ηγέτης του ISIS σε επιδρομή στη Συρία»

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιδρομή στη βορειοδυτική Συρία που σκότωσε τον Αμπού Ιμπραήμ αλ-Χασίμι αλ Κουραίσι, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, «χθες το βράδυ υπό την καθοδήγησή μου, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ανέλαβαν επιτυχώς μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση. Χάρη στη γενναιότητα των Ενόπλων Δυνάμεών μας, απομακρύναμε από το πεδίο της μάχης τον Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — τον ηγέτη του ISIS. Όλοι οι Αμερικανοί επέστρεψαν σώοι από την επιχείρηση».

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επιδρομής έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής και τους πρώτους ανταποκριτές. Δεν είναι σαφές εάν ο al-Qurayshi ήταν μεταξύ των 13.

Ο αλ Κουραίσι έγινε ηγέτης του ISIS τον Οκτώβριο του 2019, αφού ο προκάτοχός του, Abu Bakr al-Baghdadi, πέθανε κατά τη διάρκεια επιδρομής των ΗΠΑ στην ίδια περιοχή νωρίτερα τον ίδιο μήνα.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme