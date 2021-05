Μπάιντεν: Καταδίκασε τις επιθέσεις στις εβραϊκές κοινότητες των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καταδίκασε σήμερα τη βία εναντίον εβραϊκών κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό έπειτα από σειρά επιθέσεων εν μέσω της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς που ασκεί την εξουσία στη Γάζα.

Σωματικές ή λεκτικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων έχουν αναφέρθηκαν στην πόλη της Νέας Υόρκης, στο Λος Άντζελες και στη Νότια Φλόριντα κατά τις 11 ημέρες των εχθροπραξιών στην περιοχή.

"Οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον της εβραϊκής κοινότητας είναι απαράδεκτες, και πρέπει να σταματήσουν. Καταδικάζω αυτή την απεχθή συμπεριφορά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό -- εξαρτάται από όλους εμάς να μην δώσουμε στο μίσος ένα ασφαλές λιμάνι", ανέφερε ο Μπάιντεν σε μια ανάρτηση στο Twitter.

The recent attacks on the Jewish community are despicable, and they must stop. I condemn this hateful behavior at home and abroad — it’s up to all of us to give hate no safe harbor.