Μπάιντεν για δολοφονία Άμπε: Τραγωδία για την Ιαπωνία και όλους όσους τον γνώριζαν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την οργή του για τον θανάσιμο πυροβολισμό σήμερα του πρώην πρωθυπουργού της Ιάπωνας Σίνζο Άμπε, αποκαλώντας τον πρωταθλητή της συμμαχίας ΗΠΑ-Ιαπωνίας ο οποίος νοιαζόταν βαθιά για τον ιαπωνικό λαό και τη δημοκρατία.

«Είμαι σοκαρισμένος, εξοργισμένος και βαθύτατα λυπημένος από την είδηση ότι ο φίλος μου Σίνζο Άμπε, πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας. Αυτή είναι μια τραγωδία για την Ιαπωνία και για όλους όσους τον γνώριζαν», ανέφερε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του.

«Ακόμη και τη στιγμή που δέχθηκε επίθεση, ασχολούνταν με το έργο της δημοκρατίας», πρόσθεσε.

I am stunned, outraged, and deeply saddened by the news that my friend Abe Shinzo, former Prime Minister of Japan, was shot and killed. He was a champion of the friendship between our people.



The United States stands with Japan in this moment of grief.