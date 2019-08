Οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την πορεία του ιρανικού τάνκερ

Στο θέμα του ιρανικού τάνκερ το οποίο απέπλευσε από το Γιβραλτάρ με φερόμενο κατάπλου το λιμάνι της Καλαμάτας αναφέρθηκε ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για το θέμα του Ιράν, Μπράιαν Χουκ.

"Παρακολουθούμε την πορεία του τάνκερ όπως και κάθε ιρανικού δεξαμενόπλοιου" είπε ο Χουκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

"Ασφαλώς, έχουμε προειδοποιήσει τα πληρώματα τέτοιων πλοίων να μην εργάζονται για τους σκοπούς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Οποιοσδήποτε το κάνει θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία" πρόσθεσε ο Χουκ.

Τέλος, ο αμερικανός αξιωματούχος έβαλλε κατά της Ευρώπης γενικότερα λέγοντας ότι "έχει προϊστορία κακών συμφωνιών με το Ιράν το οποίο παίζει το παιχνίδι γάτα με το για να προωθήσει την εξτρεμιστική ατζέντα του".

"#Europe has a sad history of broken deals with the Iranian regime. #Iran has a history of playing cat mouse with the international community in order to advance its revolutionary agenda," says US Special Rep. on Iran Brian Hook: pic.twitter.com/mRSlfO4L74