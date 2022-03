Μισέλ: Εστιάζουμε σε μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη Ευρώπη

«Σήμερα θα καθορίσουμε τη στρατηγική για μια πιο εύρωστη, κυρίαρχη και ανεξάρτητη Ευρώπη. Εστιάζοντας σε τρία βασικά σημεία: ενέργεια, γεωπολιτική και άμυνα. Θα επιδιώξουμε επίσης την τεχνολογική καινοτομία για μια πιο σταθερή οικονομική βάση», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σαρλ Μισέλ

Today we will define the strategy for a more robust, sovereign and independent Europe.



Focusing on three key points: energy, geopolitics and defence.



We will also pursue technological innovation for a more solid economic base. #EUCO pic.twitter.com/6P7fNhwLvv