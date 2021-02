Μηνύματα με... παλιό σκαρί από Άγκυρα σε Αθήνα

Με ένα παλιό σκαρί η Τουρκία επιχειρεί να στείλει μηνύματα στην Αθήνα, καθώς το TCG Cesme θα πραγματοποιήσει όπως ανακοίνωσε με την έκδοση NAVTEX, υδρογραφικές έρευνες στο κέντρο του Αιγαίου σε περιοχές δυτικά του Άη Στράτη και της Λήμνου.

Οι υδρογραφικές έρευνες θα διαρκέσουν από τις 18 Φεβρουαρίου μέχρι τις 2 Μαρτίου και θα γίνουν (εφόσον τελικά το πλοίο μπορέσει να πλεύσει λόγω των καιρικών συνθηκών) σε διεθνή ύδατα.

Οι υδρογραφικές έρευνες δεν έχουν σχέση με τις σεισμογραφικές έρευνες και την υφαλοκρηπίδα και αφορούν τη στήλη ύδατος. Όμως στη συγκεκριμένη περιοχή φυσικά που βρίσκεται στο κέντρο του Αιγαίου και υπερβαίνει ακόμη και τις πάγιες και κλασσικές διεκδικήσεις της Τουρκίας εις βάρος της χώρας μας, που φθάνουν μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό, η ευθύνη για την άσκηση αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών ανήκει στην Ελλάδα.

Και συνεπώς εάν η Τουρκία ήθελε να πραγματοποιήσει υδρογραφικές έρευνες θα έπρεπε να απευθυνθεί στην Ελλάδα προκειμένου να εκδώσεις τη σχετική NAVTEX.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία ενώ αναμένεται να ορισθεί ο επόμενος γύρος των διερευνητικών επιλέγει να στείλει το μήνυμα της με έρευνες σε περιοχές που εγκλωβίζουν έτσι σε υποτιθέμενη τουρκική ζώνη ευθύνης και άσκησης δικαιοδοσίας τα ελληνικά νησιά.

Η τουρκική Navtex

ΤURNHOS N/W : 0122/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-02-2021 19:33)

AEGEAN SEA

1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 18 FEB-02 MAR 21 IN AREA BOUNDED BY;

40 00.94 N - 024 52.91 E

39 40.83 N - 024 34.95 E

39 13.90 N - 024 39.91 E

38 53.91 N - 024 51.90 E

38 59.99 N - 025 09.98 E

39 19.94 N - 024 58.02 E

39 24.69 N - 024 51.38 E

39 30.20 N - 024 49.59 E

39 35.25 N - 024 51.26 E

39 37.71 N - 024 53.38 E

39 46.54 N - 024 54.53 E

WIDE BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z MAR 21