Μιανμάρ: Πυροβολισμοί στον αέρα από την αστυνομία για να διαλύσει διαδήλωση

Με πυροβολισμούς στον αέρα και πλαστικές σφαίρες προσπάθησαν οι αστυνομικές δυνάμεις της Μιανμάρ να διαλύσουν διαδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα στη Ναϊπιντάου της διαμαρτυρία για το πραξικόπημα του στρατού.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, καθώς οι διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση των συναθροίσεων που επιβλήθηκε εν μέσω πανεθνικών κινητοποιήσεων κατά της χούντας.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι οι διαδηλωτές τράπηκαν σε φυγή, καθώς ρίχνονταν πυροβολισμοί στον αέρα, αλλά όχι προς την κατεύθυνση του πλήθους.

Police fired around 50 rounds of rubber bullets and used water cannons to crackdown on protesters in Naypyidaw. #2021uprising pic.twitter.com/0UJsTbPa4r

Video footage from Nay Pyi Taw showing chaotic scenes after police fired rubber bullets into the air to disperse protesters. Many have now returned to Thabyaygone roundabout and police have made no attempt to stop them. #WhatsHappeningInMyanmar

