Μια δύσκολη εβδομάδα περιμένει τις αγορές

Έχουμε μπροστά μας μια εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα, γεμάτη με γεγονότα και δεδομένα, που μπορούν να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα την πορεία των αγορών. Οι αγορές τους τελευταίους μήνες είναι “news driven”, δηλαδή η πορεία τους εξαρτάται κατά βάση από τις ειδήσεις. Οι εκτιμήσεις για ύφεση ρίχνουν τις τιμές του πετρελαίου, οι εκτιμήσεις για ανάπτυξη οδηγούν ανοδικά τις τιμές των υδρογονανθράκων και των μετοχών, ενώ παράλληλα οι ισοτιμίες των νομισμάτων και οι τιμές των εμπορευμάτων, ακολουθούν και αυτές με ευλάβεια τις ειδήσεις από το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Τι έχουμε λοιπόν αυτήν την εβδομάδα; Την ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, των λιανικών πωλήσεων, της βιομηχανικής παραγωγής, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών όπως της JPMorgan Chase, της Morgan Stanley, της Citigroup, της Wells Fargo, της Bank of New York Mellon, της US Bancorp κ.α.

Σημασία έχει τα στοιχεία που αναμένεται να ανακοινωθούν, να μην απέχουν ιδιαίτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και των διαχειριστών, που εν πολλοίς έχουν σχεδιάσει τις επενδυτικές πολιτικές των χαρτοφυλακίων τους, πάνω σε αυτές. Για παράδειγμα, η αγορά εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα κυμανθεί οριακά πάνω από το 8,6% που είχε καταγράψει τον Μάιο. Ο πληθωρισμός αυτός μαζί με τα ισχυρά στοιχεία της απασχόλησης του Ιουνίου, πιθανότατα θα οδηγήσουν στην αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 75 μονάδες βάσης. Οτιδήποτε άλλο, θα αποτελέσει έκπληξη.

Ειδικά βαρύτητα θα έχει και η ανακοίνωση της κερδοφορίας όχι μόνο των τραπεζών, αλλά και άλλων εταιρειών όπως για παράδειγμα της Delta Airlines και της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) που αντιπροσωπεύουν δυο σημαντικούς κλάδους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που δημοσίευσε το Refinitiv, τα κέρδη ανά μετοχή των εταιρειών του S&P 500 για το δεύτερο τρίμηνο (Q2/2022), θα είναι αυξημένα κατά 5,7%.

Η αγορά περιμένει σημαντική μείωση των κερδών στον τραπεζικό κλάδο, κυρίως λόγω των προβλέψεων έναντι των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για την Goldman Sachs η επενδυτική κοινότητα αναμένει μείωση κερδών κατά 51%, για τη Wells Fargo κατά 42%, για τη Citigroup κατά 38%, για την Bank of America κατά 29% και για τη JPMorgan Chase κατά 25%.

Οποιαδήποτε έκπληξη, σχετικά με τις προαναφερθείσες ανακοινώσεις, θα προκαλέσει μια επιπλέον αναστάτωση στους επενδυτές, που προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν την υψηλή μεταβλητότητα, «καίνε τα κεφάλαια τους».

Ωστόσο, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το Q2, που ήδη ανήκει στο παρελθόν για τις εισηγμένες εταιρείες. Σημασία έχει μήπως διαψευσθούν οι βασικές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Οι αναλυτές και η Fed εκτιμούσαν ότι είχε προσεγγίσει τα υψηλά του στον περασμένο Απρίλιο το 8,3%. Αλλά διαψεύστηκαν. Αν διαψευσθεί και τώρα το όριο του 8,6% για τον Ιούνιο, τότε αυτό θα επιβαρύνει αλυσιδωτά και τις προβλέψεις του Q3, οπότε οι σημερινές ισορροπίες του S&P, θα αποτελούν σύντομα παρελθόν.