Μετσόλα: Δεν επιτρέπεται πλέον η είσοδος στο Ευρωκοινοβούλιο, εκπροσώπων ρωσικών εταιρειών

Την απαγόρευση εισόδου στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσώπων ρωσικών εταιρειών ανακοίνωσε η Πρόεδρος του ΕΚ, Ρομπέρτα Μετσόλα. Ειδικότερα σε ανάρτησή της στο twitter αναφέρει:

«Με άμεση ισχύ, οι εκπρόσωποι των ρωσικών εταιρειών δεν επιτρέπεται πλέον να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να διαδώσουν την προπαγάνδα και τις ψευδείς, τοξικές αφηγήσεις τους για την εισβολή στην Ουκρανία. Θα παραμείνουμε ενωμένοι και δυνατοί ενάντια στους αυταρχικούς».

