Μερική αποκόλληση του προσαραγμένου πλοίου στη Διώρυγα του Σουέζ

Το γιγάντιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Green που προσάραξε στην Διώρυγα του Σουέζ αποκολλήθηκε μερικώς και αναμένεται να επαναληφθεί σύντομα η ναυσιπλοΐα στην πιο πολυσύχναστη θαλάσσια δίοδο στον κόσμο.

Το Ever Given βρίσκεται πλέον παράλληλα με την όχθη του καναλιού. Προηγουμένως το πλοίο βρισκόταν σε διαγώνια θέση αποκλείοντας την διέλευση.

Το πλοίο παρασύρθηκε από ριπή ανέμου και προσάραξε μέσα στη Διώρυγα, μόλις είχε περάσει την νότια είσοδό της, κλείνοντας μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Φωτογραφία την οποία τράβηξε Αμερικανίδα μηχανικός κοντινού πλοίου και ανάρτησε στο Instagram εικονίζει το MV Ever Given, ταϊβανέζικο φορτηγό μήκους 400 μέτρων και πλάτους 59, ενώ είχε προσαράξει, να βρίσκεται κάθετα μέσα στη Διώρυγα και να εμποδίζει οποιαδήποτε διέλευση.

Η Evergreen Marine Corp., στην οποία ανήκει το σκάφος, είχε αναφέρει πως «πιθανόν το πλοίο χτυπήθηκε από ριπή ανέμου» και προσάραξε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία «συζητά με όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής που διαχειρίζεται τη διώρυγα, για να προσφερθεί βοήθεια στο πλοίο το συντομότερο δυνατόν».

Σύμφωνα με την Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ, το συμβάν οφείλεται σε αμμοθύελλα, με ανέμους 40 κόμβων, ένα φαινόμενο συνηθισμένο αυτήν την περίοδο του έτους στην Αίγυπτο, που προκάλεσε πρόβλημα ορατότητας.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, τριάντα πλοία έχουν ακινητοποιηθεί στην βόρεια είσοδο της Διώρυγας και τρία στην νότια.

