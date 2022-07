Με το τηλεσκόπιο James Webb η Αμερική δείχνει ότι ακόμη μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα όταν το θέλει

Γράφει ο James Pethokoukis

Δεν πάει πολύς καιρός που ορισμένοι στα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αποκαλούσαν την Αμερική «αποτυχημένο κράτος». Γιατί; Διότι πάρα πολλοί Αμερικανοί προσβλήθηκαν και πέθαιναν από τον COVID-19, τουλάχιστον σε σύγκριση με άλλα πλούσια έθνη. Και οι πιο πρόσφατοι αριθμοί δείχνουν ότι αυτή η διαφορά συνεχίζεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας στον ΟΟΣΑ με 3.038 ανά εκατομμύριο σε σύγκριση με 2.469 στην Ευρώπη και 245 στην Ιαπωνία. Γιατί το ποσοστό των ΗΠΑ είναι τόσο υψηλό;

«Ενώ οι λόγοι για το ποσοστό στις ΗΠΑ δεν είναι καλά κατανοητοί, η εκτεταμένη παχυσαρκία, η πιο περιορισμένη χρήση μάσκας, οι διαφορές στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού σε σχέση με ορισμένες άλλες χώρες του ΟΟΣΑ πιθανότατα έπαιξαν ρόλο», αναφέρει η Wall Street Journal.

Αλλά αυτά τα ατυχή στατιστικά δεν σημαίνουν ότι οι ΗΠΑ είναι ένα αποτυχημένο κράτος, παρά μόνο για εκείνους που είτε θέλουν οι ΗΠΑ να αποτύχουν, είτε πιστεύουν ότι ποτέ η χώρα δεν πέτυχε πραγματικά. Για παράδειγμα: Η Operation Warp Speed ​​της Ουάσιγκτον ήταν τόσο επιτυχημένη σε ό,τι αφορά επιτάχυνση της ανάπτυξης και κατασκευής εμβολίων που έγινε το σημείο αναφοράς μιας αποτελεσματικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κάποιος θα μπορούσε επίσης να επισημάνει την επιτυχία που σημείωσε κατά την περίοδο της το πρόγραμμα Προγράμματος Προστασίας Paycheck στο να κρατήσει πολλές μικρότερες επιχειρήσεις στη ζωή κατά τη διάρκεια της οικονομικής αναταραχής του 2020. Τα τελευταία χρόνια, είδαμε επίσης την Αμερική να επιστρέφει στο διάστημα χάρη στις συνδυασμένες προσπάθειες της SpaceX και της NASA. Κανένα από αυτά δεν σημάδι ότι οι ΗΠΑ είναι ένα αποτυχημένο κράτος.

Α, σχεδόν ξέχασα: Υπάρχει και αυτό το 5 τόνων τηλεσκόπιο που βρίσκεται τώρα ένα εκατομμύριο μίλια από τη Γη, επιτρέποντας στην ανθρωπότητα να δει στο διάστημα βαθύτερα και πιο πίσω στο χρόνο από ποτέ άλλοτε.

Όπως το διατύπωσε ένας επιστήμονας της NASA, «Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) μπορεί να δει πίσω στο χρόνο, αμέσως μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, αναζητώντας γαλαξίες που είναι τόσο μακριά ώστε το φως να χρειάστηκε πολλά δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει από εκεί στα τηλεσκόπια μας».

Ανέφερα ότι βρίσκεται ένα εκατομμύριο μίλια μακριά από τη Γη; Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, συγκριτικά, βρίσκεται 340 μίλια πάνω από την επιφάνεια της Γης. Η ιστορία μπορεί να κρίνει την παρουσίαση της πρώτης εικόνας του JWST από τον Πρόεδρο Μπάιντεν ως τη σημαντικότερη ανακοίνωσή που έκανε. Αν συμβεί αυτό, δεν θα είναι μια κακή κληρονομιά - αντιθέτως θα είναι ένα πολύ καλό επίτευγμα για το Απαραίτητο Έθνος των ΗΠΑ.

--

Ο James Pethokoukis κατέχει την έδρα Dewitt Wallace στο American Enterprise Institute, όπου είναι υπεύθυνος του μπλογκ AEIdeas και φιλοξενεί το εβδομαδιαίο podcast, “Political Economy with James Pethokoukis”. Η Virginia Postrel είναι συγγραφέας, αρθρογράφος στο Bloomberg Opinion, και επισκέπτρια ερευνήτρια στο Smith Institute for Political Economy and Philosophy στο Chapman University. Το τελευταίο βιβλίο της είναι το The Fabric of Civilization: How Textiles Made the World.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 12 Ιουλίου 2022 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του American Enterprise Institute και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.