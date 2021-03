Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Με τηλεδιάσκεψη και όχι φυσική παρουσία στις 25-26 Μαρτίου

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τελικά η Σύνοδος Κορυφής στις 25 και 26 Μαρτίου και όχι με φυσική παρουσία όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, ανέφερε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Ο Πρόεδρος του ΕυρωπαΪκού Συμβουλίου αποφάσισε να πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου μετά την αύξηση κρουσμάτων COVID19 στα κράτη μέλη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με όλους τους ηγέτες» σημείωσε ο Μπάρεντ Λέιντς.

