Με πυροσβέστες από το εξωτερικό ενισχύονται τα πεζοπόρα τμήματα - Το «ευχαριστώ» Μητσοτάκη στους Πολωνούς

Με δυνάμεις από το εξωτερικό ενισχύει τα ελληνικά πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής η κυβέρνηση δεδομένου ότι οι γυναίκες και οι άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν ήδη ξεπεράσει τα όρια της αντοχής μετά από τρεις εβδομάδες συνεχούς αγώνα με τα πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα.

Η ανάγκη ενίσχυσής τους στο πεδίο της άνισης μάχης που δίνουν με την πύρινη λαίλαπα ήταν πλέον επιτακτική και στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη συμφωνηθεί η παραμονή στη χώρα μας, των Πολωνών πυροσβεστών που βρίσκονται εδώ από τις 9 Αυγούστου. Ταυτόχρονα υπάρχουν επαφές και με άλλες χώρες για αποστολή πεζοπόρων ενισχύσεων.

Ηδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με tweet του στα αγγλικά, ευχαρίστησε δημόσια τον Πολωνό ομόλογό του για τη στήριξη στην Ελλάδα, ενώ σήμερα εξήρε το έργο των πυροσβεστών και τον αγώνα που δίνουν.

I spoke to Prime Minister @MorawieckiM and thanked him for Poland's continued assistance in fighting the wildfires, as their teams will remain in Greece for another two weeks. The Polish firefighters are doing an amazing job on the ground and we are glad to have them by our side.