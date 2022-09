Με NFT και ισχυρό πολιτικό συμβολισμό η φετινή Art Athina

Σαν να θέλει να ξορκίσει το άρρωστο κλίμα της εποχής, η ιστορική φουάρ δίνει το σύνθημα για επανεκκίνηση και, κυρίως, για το αντάμωμα με τους αγαπημένους καλλιτέχνες και το έργο τους: 80 χώροι τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό και 15 ενότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής.

Χωρίς να διακόψει τους δεσμούς με το φιλότεχνο κοινό χάρις στα ψηφιακά εργαλεία και τη διαδικτυακή πλατφόρμα, η Art Athina ανακοίνωσε ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα, με αριθμό ρεκόρ συμμετοχών: 80 χώροι τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό και 15 ενότητες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής. Είναι σαν να θέλει να ξορκίσει το άρρωστο κλίμα της εποχής και δίνει το σύνθημα για επανεκκίνηση και, κυρίως, για το αντάμωμα με τους αγαπημένους καλλιτέχνες και το έργο τους.

Δεν είναι, όμως, μόνο το «παρών» που θα δώσουν γκαλερί και δημιουργοί στο Ζάππειο. Για πρώτη φορά, η Art Athina φιλοξενεί έκθεση με έργα που είναι αποκλειστικά NFTs και τα οποία πρωτοπαρουσιάζονται στην Αθήνα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε σε φυσικό χώρο το εγχείρημα που απασχολεί τον σημερινό κόσμο της τέχνης κι αν υπάρχουν εγχώριες αίθουσες που ενέταξαν στις προτάσεις τους NFTs με ελληνικό χρώμα (θαυμάσια είναι η δουλειά του πρωτοπόρου Μανώλη Ζαχαριουδάκη, γνωστού ως MSAZ κι αξίζει να τον αναζητήσετε στους λογαριασμούς του). Πρόκειται για αγορά που ακόμη αναζητά τον βηματισμό της και είναι ξένη στο ελληνικό κοινό, οπότε μιλάμε, αν όχι για το πρώτο, σίγουρα για το πιο «επίσημο» άνοιγμα των NFTs στον τόπο μας.

Έμφαση θα δοθεί και στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης με εκείνον της αρχιτεκτονικής μέσα από την κατηγορία Art Athina Pavilions. Πέρα από τα παραδείγματα μεγάλων καλλιτεχνών που άφησαν τη σφραγίδα τους σε τοπόσημα, η αρχιτεκτονική παραμένει ένα πεδίο σχετικά κλειστό στους Έλληνες δημιουργούς. Είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει συζήτηση για τις προοπτικές που οι νέοι εικαστικοί μας μπορούν να βρουν στους χώρους αυτούς. Πολύ σωστά οι διοργανωτές ενέταξαν για πρώτη φορά την κατηγορία με εξωτερικές αρχιτεκτονικές κατασκευές μπροστά από την είσοδο του επιβλητικού μεγάρου, που σημειωτέον είναι προσβάσιμες από το κοινό καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας (συμμετέχουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία LOT Office for Architecture και Point Supreme).

Σημαντικό ακόμη το γεγονός ότι ανεξάρτητοι χώροι τέχνης θα βρουν βήμα για να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στο ευρύ κοινό και στους συλλέκτες (Aetopoulos, Arch, Alkinois, Callirrhoë, Sealed Earth Ceramic Studio and Gallery, SECCMA TRUST, The Intermission x Balice Hertling), ενώ από φέτος καθιερώνεται το βραβείο της Art Athina για νέο καλλιτέχνη σε συνεργασία με το MOMus - Μουσείο Άλεξ Μυλωνά.

Αυτό που κέντρισε την προσοχή μας και έχει ειδικό πολιτικό βάρος είναι οι συμμετοχές που θα μας επισκεφθούν από τη δοκιμαζόμενη Ουκρανία. Η Art Athina ανέλαβε το κόστος συμμετοχής του περιπτέρου, υποστηρίζοντας τη σύγχρονη εικαστική κοινότητα των Ουκρανών με τις γκαλερί Voloshyn και Ya Gallery να ταξιδεύουν από το Κίεβο στην Αθήνα. Είναι μια πράξη ευθύνης από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης και την καλλιτεχνική διευθύντρια της φουάρ, Σταματίας Δημητρακοπούλου, που παίρνουν ευθεία και καθαρή θέση απέναντι στον μεγάλο κίνδυνο της εποχής. Μόνο μία μομφή θα μπορούσε να αποδώσει κανείς στο ακριβό εισιτήριο της διοργάνωσης: 10 ευρώ (το κανονικό) δεν είναι λίγα χρήματα στις μέρες μας, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι το γεγονός έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" 2014-2020.

Συμμετέχουν οι: a.antonopoulou.art, agathi-kartalos, Alibi Gallery, Allouche Benias Gallery, Alma Contemporary Art Gallery, Anna Pappas Gallery, Argo Gallery, Art Appel Gallery, Artower Agora, Αrt Zone 42, Astrolavos art galleries, Athens Art Gallery, CAN Christina Androulidaki gallery, Citronne Gallery, Crux Galerie, Cube Gallery, Dio Horia, DL gallery, ekfrasi - yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, EPsilon Art Gallery, Ersi Gallery, Gallery 7, Gallery ArtPrisma, Genesis Gallery, Hot Wheels Athens, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Let Them Eat Cake / M.A.M.A. contemporary, Lola Nikolaou Gallery, Melas Martinos, Mihalarias Art, Papatzikou Gallery, Peritechnon Karteris art gallery, Rebecca Camhi Gallery, Roma Gallery, Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Technohoros art gallery, The Blender Gallery, The Breeder, zina athanassiadou gallery, Zoumboulakis Galleries.

Art Athina 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο, 16/9-19/9. Ώρες λειτουργίας: Σάββατο 17 έως Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου: 12.00-21.00 (Παρασκευή 16/9 μόνο με προσκλήσεις). Είσοδος: εισιτήριο: 10€. Μειωμένο: 7€ (φοιτητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας και άτομα άνω των 65 ετών). Δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ, μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας με παρουσίαση της αντίστοιχης κάρτας, μέλη της AICA και παιδιά έως 18 ετών. Για γκρουπ επισκεπτών άνω των 15 ατόμων, η χρέωση είναι 7€ / άτομο.