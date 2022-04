Με δρακόντεια μέτρα προσευχήθηκε στη Μέκκα ο Ερντογάν

Στη Μέκκα βρέθηκε σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να προσευχηθεί στο ιερότερο για τους μουσουλμάνους τέμενος.

Βίντεο δείχνουν τον Τούρκο πρόεδρο να καταφθάνει στο Μασγίντ αλ-Χαράμ υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, και κατόπιν να προσεύχεται με τη συνοδεία του.

