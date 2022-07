Μαθητές Πειραματικού Γυμνασίου του Κιλκίς κέρδισαν τον τίτλο της καλύτερης μαθητικής start up της Ευρώπης

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Ενθουσιασμένοι από την πρωτιά που κατέκτησαν στο μεγαλύτερο Φεστιβάλ Nεανικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Ευρώπης, το GEN-E 2022 του JA Europe, που διεξήχθη στο Ταλίν της Εσθονίας, είναι οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Κιλκίς, που με τη «Microgreens Magicgreens» κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις και τον τίτλο της καλύτερης μαθητικής «start up» της Ευρώπης για το 2022.

«Είμαστε εκστασιασμένοι! Όταν το πάθος και το ταλέντο συνδυάζεται με σκληρή δουλειά και την κατάλληλη υποστήριξη, τότε μπορούν να γίνουν “Microwonders!” - “Μικροθαύματα!”. Ζήσαμε το όνειρο! Αγγίξαμε ό,τι φαινόταν άπιαστο στα μάτια μας! Μέσα στην οικογένεια του JA μπορέσαμε να δημιουργήσουμε, να δούμε τους εαυτούς μας αληθινούς επιχειρηματίες και να αναδείξουμε το δυναμικό των δημόσιων σχολείων της περιφέρειας! Ευχαριστούμε για όλα! We are JA! We are GEN-E!», δήλωναν, ενθουσιασμένοι, οι μαθητές από το Κιλκίς, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη διάκριση.

Η ομάδα, που αποτελείται από τον Παναγιώτη Καρατζά, τον Κωνσταντίνο Κουκάκη, τον Χάρη Κολιούσκα, τον Αλέξανδρο Κατσαρώνα, τη Μαρία Δούρου, τη Χριστίνα Κεχαγιά, τους εκπαιδευτικούς Ελένη Σιδηροπούλου και Σταύρο Κατσαρώνα αλλά και άλλους μαθητές και μαθήτριες του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Κιλκίς, πανηγύρισε με ενθουσιασμό τη νίκη της στην επίσημη τελετών των βραβεύσεων που πραγματοποιήθηκε, χθες το βράδυ, στο εντυπωσιακό Ναυτικό Μουσείο του Ταλίν, με τις απονομές να γίνονται πάνω σε ένα υποβρύχιο!

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία που έχει σημειώσει ποτέ ελληνική μαθητική ομάδα σ’ αυτόν τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, που πραγματοποιείται εδώ και 33 χρόνια και αποτελεί τον σπουδαιότερο και ιστορικό θεσμό μαθητικής επιχειρηματικότητας καθώς αντίστοιχοι διαγωνισμοί του Junior Achievement πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο εδώ και πάνω από 100 χρόνια.

Η Μicrogreens Magicgreens είχε κατακτήσει το πρώτο βραβείο στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2022» του Junior Achievement Greece στις 13 Μαΐου 2022 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εκπροσώπησε τη χώρα μας στον διαγωνισμό. Μετά την ανακοίνωση της πρώτης πανευρωπαϊκής θέσης η ελληνική αποστολή πανηγύρισε με μεγάλο ενθουσιασμό την τεράστια αυτή νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μαθητής Αλέξανδρος Κατσαρώνας της «Microgreens Magicgreens» κέρδισε και το Βραβείο Ηγετικής Προσωπικότητας JA Alumni Leadership Award μαζί με 7 μαθητές και μαθήτριες από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες.

