Μάσκ προς εργαζόμενους Tesla: Επιστρέψτε στο γραφείο ή φύγετε

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ ζήτησε από τους υπαλλήλους να επιστρέψουν στο γραφείο ή να εγκαταλείψουν την εταιρεία, σύμφωνα με ένα email που εστάλη στους υπαλλήλους το βράδυ της Τρίτης και είδε το Reuters.

«Όλοι στην Tesla πρέπει να περνούν τουλάχιστον 40 ώρες στο γραφείο την εβδομάδα», ανέφερε το email. «Εάν δεν εμφανιστείτε, θα υποθέσουμε ότι έχετε παραιτηθεί».

Δύο πηγές της Tesla επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα του email που εξετάστηκε από το Reuters, ωστόσο η Tesla δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ένας από τους followers του Μασκ στο Twitter δημοσίευσε ένα άλλο email που προφανώς έστειλε ο Μασκ σε στελέχη ζητώντας τους να εργάζονται στο γραφείο για τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα ή να «αποχωρήσουν από την Tesla».

hey elon a lot of people are talking about this leaked email, any additional comment to people who think coming into work is an antiquated concept? https://t.co/E3qSBVrJIJ