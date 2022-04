Μαριούπολη: «Ζούμε τις τελευταίες ώρες μας» - Αγωνία για τους 100.000 αμάχους

«Ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας, αν όχι τις τελευταίες ώρες μας», ανέφερε ουκρανός αξιωματικός υπό πολιορκία στη Μαριούπολη, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να επέμβει και να τους «βγάλει» από εκεί με ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook σήμερα.

«Ο εχθρός έχει δεκαπλάσια δύναμη από εμάς», ανέφερε ο κυβερνήτης Σερχίι Βολίνα, της 36ης ταξιαρχίας του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, που είναι οχυρωμένος στο τεράστιο συγκρότημα της σιδηρουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), τον τελευταίου θύλακα που απομένει στο λιμάνι στρατηγικής σημασίας αυτό.

