Μαριούπολη: Τσετσένοι μαχητές πανηγυρίζουν φωνάζοντας Αλαχού Ακμπάρ

Με ιαχές «Αλαχού Ακμπάρ» εμφανίζονται να πανηγυρίζουν για την επέλαση τους στη Μαριούπολη της Ουκρανίας οι Τσετσένοι στρατιώτες του Καντίροφ, προκαλώντας αντιδράσεις .

Ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, επικεφαλής ανταποκριτής εξωτερικών θεμάτων, Γιαροσλάβ Τροφίμοφ, ανάρτησε στο Twitter το σχετικό βίντεο που είχε ανεβάσει στο Telegram ο αρχηγός των Τσετσένων Ραμζάν Καντίροφ, τονίζοντας την ιστορική ανατροπή του να ακούγονται τέτοιες ιαχές σε μια πόλη που ιδρύθηκε από τους Έλληνες οι οποίοι βρήκαν εκεί καταφύγιο από την Οθωμανικη αυτοκρατορία.



«Σύμφωνα με τις ιαχές Allahu Akbar, η πόλη που κάποτε ιδρύθηκε από Έλληνες που διέφυγαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία «απελευθερώθηκε» από τους κατοίκους της από τις Τσετσένους πολιτοφυλακές του Πούτιν. Τι ανατροπή της ιστορίας...», αναφέρει χαρακτηριστικά.

