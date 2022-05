Μαριούπολη: Νέες δορυφορικές εικόνες από τις ανασκαφές των Ρώσων στο θέατρο

Νέες δορυφορικές εικόνες από τις ανασκαφές των Ρώσων στο θέατρο της Μαριούπολη, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες άμαχοι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν σχεδόν 600 Ουκρανοί, τον περασμένο Μάρτιο, από τους βομβαρδισμούς, φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Maxar Technologies.

Η τελευταία δορυφορική εικόνα, που τραβήχτηκε στις 6 Μαΐου, δείχνει ακόμη μεγαλύτερη δραστηριότητα στο θέατρο με τις ρωσικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν γερανό δίπλα από μια μεγάλη τρύπα στην οροφή του θεάτρου, το πιθανό επίκεντρο της έκρηξης που διέλυσε το κτίριο.

First on CNN: Extensive excavation of bombed Mariupol drama theater underway, new @Maxar satellite images show. The site, bombed by Russia Mar 16, is now under Russian control. Ukrainian officials believe at least 300 people taking shelter there were killed. pic.twitter.com/ouQGHShwPJ