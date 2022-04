Μαίνονται οι επιθέσεις στο Χάρκοβο - Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έπληξε 389 στόχους

Ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ουκρανίας, με επίκεντρο στις περιοχές γύρω από το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά, όπου ο ρωσικός στρατός επιχειρεί με κάθε κόστος να αυξήσει τον έλεγχό του, παρά, σύμφωνα με το Κίεβο, τις ρωσικές οπισθοδρομήσεις στο πεδίο.

Την Παρασκευή, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Χαρκόβου.

Νωρίτερα σήμερα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι μονάδες του πυροβολικού της έπληξαν 389 στόχους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μεταξύ αυτών, 35 σημεία ελέγχου, 15 αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, αλλά και πολλές περιοχές συγκέντρωσης ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και του οπλισμού τους. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τέσσερις αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε ότι η κατάσταση σε αυτή τη βορειοανατολική περιοχή είναι «δύσκολη», όπου οι ρωσικές δυνάμεις εστιάζουν εκ νέου την επιθετική τους εκστρατεία. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι «ο στρατός μας επιτυγχάνει τακτικές επιτυχίες», παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική πλευρά, η Ρωσία από την αρχή του πολέμου έχει χάσει περίπου 23.200 στρατιώτες, 1008 τανκς, 2445 τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού και 190 αεροσκάφη.

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου συνεχίζεται βάσει σχεδίου», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua, που δημοσιεύθηκε σήμερα, προσθέτοντας ότι όλοι οι στόχοι της Μόσχας «θα επιτευχθούν παρά την παρεμπόδιση των αντιπάλων μας».

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας κατηγόρησε τη Δύση - και το ΝΑΤΟ ειδικότερα - ότι στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ζητώντας από τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να σταματήσουν τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία.

Η στρατιωτική βοήθεια προς την ουκρανική κυβέρνηση έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε την περασμένη Πέμπτη από το Κογκρέσο να αποδεσμεύσει άλλα 33 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ουκρανία, τα 20 δισεκ. των οποίων θα αφορούν στρατιωτική βοήθεια, 8,5 δισεκ. θα δοθούν ως άμεση οικονομική βοήθεια στην ουκρανική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα 3 δισεκ. ως ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια.

Αποτελέσματα αυτής της στρατιωτικής βοήθειας αρχίζουν να φαίνονται στο πολεμικό πεδίο. Ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν την Ρούσκα Λοζόβα, ένα χωριό βόρεια του Χάρκοβο. Το χωριό απελευθερώθηκε μετά από έντονες μάχες και περισσότεροι από 600 κάτοικοι απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Στην περιοχή του Ντονμπάς, την οποία το Κρεμλίνο έχει θέσει ως στόχο να ανακαταλάβει πλήρως, «οι κατακτητές κάνουν τα πάντα για να εξολοθρέψουν κάθε μορφή ζωής», υποστήριξε ο Ζελένσκι, λέγοντας ότι «οι συνεχείς βομβαρδισμοί σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές δείχνουν ότι η Ρωσία θέλει να καταστήσει αυτή την περιοχή ακατοίκητη».

Στην περιοχή του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, 14 επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις αποκρούστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο το γενικό επιτελείο των ουκρανικών δυνάμεων.

Και για την Ουάσιγκτον, η ρωσική επιχείρηση στο Ντονμπάς, που προχωρά «αργά και άνισα» λόγω της αντίστασης που προβάλλει ο ουκρανικός στρατός, έχει καθυστερήσει, με βάση το χρονοδιάγραμμα που προβλεπόταν αρχικά, υποστήριξε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Συνεχής ενημέρωση

13:15 Η ρωσική τηλεόραση έδειξε προσομοίωση πυρηνικής επίθεσης σε Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο

Η ρωσική τηλεόραση εντείνει τις ανησυχίες γύρω από μια πιθανή πυρηνική επίθεση, παρουσιάζοντας μια προσομοίωση στην οποία φαίνεται ότι το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο θα μπορούσαν να πληγούν μέσα σε 200 δευτερόλεπτα από την εκτόξευση πυρηνικών πυραύλων.

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω βίντεο, που μετέδωσε ρωσική εκπομπή την Πέμπτη, παρουσιάζονται πύραυλοι που έχουν εκτοξευθεί από το Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακα μεταξύ Πολωνίας, Λιθουανίας και Βαλτικής Θάλασσας. Σύμφωνα με την προσομοίωση, θα μπορούσαν να φτάσουν στο Βερολίνο σε 106 δευτερόλεπτα, στο Παρίσι σε 200 δευτερόλεπτα και στο Λονδίνο σε 202 δευτερόλεπτα.

«Ένας πύραυλος και μετά οι Βρετανικές νήσοι δεν θα υπάρχουν πια», ανέφερε χαρακτηριστικά καλεσμένος της εκπομπής.

Η Ρωσία εντατικοποιεί με τον τρόπο αυτό τις απειλές προς τη Δύση, προσπαθώντας να την αποτρέψει από το να συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα δυτικά έθνη συνεχίζουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, με τους συμμάχους να παρέχουν εξοπλισμό, στρατιωτικά οχήματα και όπλα στην πολιορκημένη χώρα, κορυφώνοντας τις εντάσεις με τη Ρωσία.

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk