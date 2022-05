Μαδρίτη: 17 τραυματίες από έκρηξη σε υπό ανακαίνιση κτίριο

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς ελαφρά, μετά από ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε ένα τετραόροφο κτίριο που ανακαινιζόταν στο κέντρο της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, ομάδες διασωστών αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους ενώ τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο,ένας εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λουίθ Μαρτίνεζ Αλμέιντα δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι η αιτία της έκρηξης δεν ήταν ακόμα ξεκάθαρη.

«Πυροσβέστες είναι μέσα και ελέγχουν το κτίριο για να καθορίσουν αν μπορέι να υπάρχουν μέσα άνθρωποι», δήλωσε στο κανάλι Telemadrid Tv.

Ένα σχολείο απέναντι από το σημείο της έκρηξης δεν υπέστη ζημιές οπότε δεν χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνση των μαθητών.

#BREAKING: Police and emergency services responding to reported explosion in central Madrid, Spainpic.twitter.com/VmbY2TNC9H