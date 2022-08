Λονδίνο: Πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο του Χίθροου – Κανονικά οι πτήσεις

Περίπου 100 πυροσβέστες καταπολεμούν μια τεράστια φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο του Χίθροου σήμερα το απόγευμα. Η φωτιά βρίσκεται σε κοντινό χωράφι αλλά για την ώρα οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι περίπου 100 από τους πυροσβέστες και 15 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Περίπου έξι εκτάρια γης έχουν καεί και οι κάτοικοι κλήθηκαν να κρατήσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους κλειστά.

Πρόκειται για μια περιοχή κοντά στη Hatton Road και τη Myrtle Avenue, μια δημοφιλής περιοχή εντοπισμού αεροπλάνων στο Feltham, στο Δυτικό Λονδίνο.



Πλέον, τα αεροπλάνα θα προσγειώνονται στον βόρειο διάδρομο και θα απογειώνονται από τον νότιο διάδρομο ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι.

Firefighters are tackling a large grass fire in #Feltham where around six hectares of land is alight. The fire is producing a large amount of smoke. Residents in the local area should keep their windows and doors closed https://t.co/N9aBoSdBFw https://t.co/eKqz42RhNO