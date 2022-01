Λήξη συναγερμού για την κυπριακή μετάλλαξη Deltacron - Τεχνικό λάθος δείχνουν αναλύσεις

Από τεχνικό λάθος στην ανάλυση του γονιδιώματος φαίνεται να προκλήθηκε ο συναγερμός για το νέο στέλεχος κορονοϊού Deltacron, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο καθηγητής επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω μεταλλαγμένος στέλεχος φερόταν να έχει εντοπιστεί σε 25 περιστατικά στην Κύπρο.

«Σχετικά με το Deltacron (ανάμιξη Delta και Omicron) της Κύπρου που ακούστηκε πολύ στα ελληνικά ΜΜΕ πρόσφατα, οι πρώτες ανεξάρτητες αναλύσεις δείχνουν ότι πρόκειται για τεχνικό λάθος του εργαστηρίου στην διαδικασία διαβάσματος του γονιδιώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Μάλιστα παραθέτει και το tweet του βιολόγου, Tom Peacock, ο οποίος επιβεβαιώνει τη λήξη συναγερμού, αναφέροντας περισσότερες λεπτομέρειες για το τεχνικό λάθος.

«Η κυπριακή μετάλλαηξη «Deltacron» που αναφέρθηκε από πολλά μεγάλα μέσα ενημέρωσης φαίνεται ξεκάθαρα επιμολυντική» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Small update: the Cypriot 'Deltacron' sequences reported by several large media outlets look to be quite clearly contamination - they do not cluster on a phylogenetic tree and have a whole Artic primer sequencing amplicon of Omicron in an otherwise Delta backbone.