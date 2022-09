Λευκός Οίκος: Υποβάθμιση της Συμφωνίας για τη Β.Ιρλανδία δεν θα βοηθήσει τις εμπορικές συνομιλίες

Η Καρίν Ζαν-Πιερ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ανέφερε χθες σε δηλώσεις της ότι οι οποιεσδήποτε προσπάθειες υποβάθμισης της συμφωνίας για τη Βόρεια Ιρλανδία δεν θα δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, ως μέλος του κοινοβουλίου, η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας εισήγαγε νομοθεσία για την ακύρωση του Πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο αποτελούσε μέρος της συμφωνίας αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρωτόκολλο αυτό δίνει έμφαση στην προστασία της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 ή της Συμφωνίας του Μπέλφαστ για την ειρήνη στην περιοχή υπό βρετανική διοίκηση.

«Δεν υπάρχει κάποια επίσημη διασύνδεση στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου και του Πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας, όπως έχουμε δηλώσει, αλλά οι προσπάθειες για την ακύρωσή του, δεν θα δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον,» δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζαν-Πιερ.

Την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η Τρας «συζήτησαν την κοινή δέσμευσή τους για την προστασία των ωφελημάτων από τη Συμφωνία του Μπέλφαστ/Μεγάλης Παρασκευής και τη σημασία επίτευξης μιας διαπραγματευτικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας».

This evening I spoke with @POTUS about working together as leaders of free democracies to tackle shared challenges – particularly the economic problems caused by Putin’s war.



We will build on UK-US links, furthering our defence alliance through NATO and AUKUS. 🇬🇧🇺🇸