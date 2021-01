Κυριακίδου για AstraZeneca: Ψευδαισθήσεις ότι η ΕΕ δεν έχει τα μέσα να μάθει τι συμβαίνει

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την AstraZeneca, με την Επίτροπο Υγείας Στέλλα Κυριακίδου να διαψεύδει τους ισχυρισμούς της εταιρείας ότι δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει παραδόσεις εμβολίων, επειδή η συμφωνία που υπέγραψε με την Κομισιόν είναι «βέλτιστης προσπάθειας», όπως χαρακτηριστικά λέγεται. «Οι εταιρείες δεν πρέπει να έχουν ψευδαισθήσεις ότι η ΕΕ δεν έχει τα μέσα να μάθει τι συμβαίνει», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου η ευρωπαία Επίτροπος. Χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις εξηγήσεις της βρετανο-σουηδικής εταιρείας, είπε ότι προκάλεσαν βαθιά δυσαρέσκεια στα κρατών μελών, πρόσθεσε ότι υπάρχουν δύο εργοστάσια στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα οποία η ΕΕ έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται το εμβόλιο της AstraZeneca και την κάλεσε να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της. «Οι φαρμακευτικές εταιρείες, όσοι παράγουν εμβόλια, έχουν ηθικές, κοινωνικές ευθύνες και ευθύνες συμβολαίων, τις οποίες πρέπει να τηρήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στα όσα είχε πει o διευθύνων σύμβουλος της βρετανο-σουηδικής εταιρείας Πασκάλ Σοριότ, η Επίτροπος επεσήμανε ότι «η άποψη πως η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη κάνει παραδόσεις επειδή υπογράψαμε μια συμφωνία «βέλτιστης προσπάθειας» δεν είναι ούτε σωστή ούτε αποδεκτή». Την Τρίτη, ο επικεφαλής της φαρμακευτικής, είχε δηλώσει ότι η σύμβαση της Ε.Ε. βασίζεται σε ρήτρες «βέλτιστης προσπάθειας», αλλά η εταιρεία δεν δεσμεύεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις παραδώσει.

