Κυρ. Μητσοτάκης για Rafale: Νέο κεφάλαιο στην περιφερειακή ικανότητα της Ελλάδας

«Αυτή είναι η επόμενη γενιά αεροσκαφών, για ένα μελλοντικό όραμα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, και ένα νέο κεφάλαιο στην περιφερειακή ικανότητα της Ελλάδας» σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο twitter, αναφερόμενος στην παραλαβή από την Πολεμική Αεροπορία, των πρώτων έξι υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών Rafale σήμερα στην Τανάγρα.

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. «Ευχαριστώ τον φίλο μου @EmmanuelMacron που με βοήθησε να ενισχύσω τη στρατηγική μας συνεργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

This is the next generation of aircraft, for a future vision of European Defence, and a new chapter in Greece’s regional capability. Thanks to my friend @EmmanuelMacron for helping me strengthen our strategic partnership. pic.twitter.com/SIJuKbFwWA