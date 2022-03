Κρίσιμα 24ωρα για το ουκρανικό μέτωπο - Οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις

Καμία συμφωνία δεν επιτεύχθηκε με τη Ρωσία για το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων, σύμφωνα με το Κίεβο, καθώς η Μόσχα συνεχίζει να ισοπεδώνει τη Μαριούπολη και να σφυοροκοπά τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας.

Παρά τη ρωσική κλιμάκωση, η ουκρανική αντίσταση καθυστερεί την προώθηση του ρωσικού στρατού, οι προμήθειες του οποίου φτάνουν το πολύ για τρεις μέρες, σύμφωνα με αναφορά του ουκρανικού στρατού που δόθηκε σήμερα Τρίτη στη δημοσιότητα. Ο Πούτιν εξετάζει και χρήση χημικών όπλων, προειδοποίησε ο Τζο Μπάιντεν.

Τελευταία ενημέρωση 11:52

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ρωσίας είναι να θέσει υπό τον έλεγχό της την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, αλλά η προσπάθειά της να το κάνει συνιστά «αυτοκτονία», δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Ολέξι Αρεστόβιτς.

Οι ενεργές εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία μπορεί να τελειώσουν σε δύο με τρεις εβδομάδες, σημείωσε επίσης ο ίδιος.

Τελευταία ενημέρωση 11:35

Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ τάσσεται υπέρ της απονομής στην Ουκρανία του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αν κάποιος σήμερα πολεμά για τις ευρωπαϊκές αξίες, αυτοί είναι οι Ουκρανοί. Και για αυτό υποστηρίζω ότι πρέπει να τους δοθεί το στάτους του υποψήφιου προς ένταξη. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ισχυρό πολιτικό μήνυμα, πολύ πιο σημαντικό από το χειροκρότημα ή μια απονομή βραβείου», δήλωσε ο Βέμπερ νωρίτερα σήμερα στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF.

Όπως τόνισε, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναμένει «σαφέστερα μηνύματα στήριξης» στην Ουκρανία, καθώς και κυρώσεις στο πεδίο προμήθειας ενέργειας από τη Ρωσία, ειδικά άνθρακα και πετρελαίου.

Τελευταία ενημέρωση 11:31

Ο ουκρανός βουλευτής Ντμίτρο Γκουρίν περιέγραψε την κατάσταση στη γενέτειρά του τη Μαριούπολη ως «έγκλημα πολέμου», δηλώνοντας στο βρετανικό Sky News ότι «οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν ποτέ, οι πυροβολισμοί δεν σταματούν ποτέ».

«Υπάρχουν 300.000 άνθρωποι στη Μαριούπολη χωρίς φαγητό. Δεν είναι πια πόλεμος. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία θέλει να αρχίσει η πείνα μόνο και μόνο για να επιβάλει τη διπλωματική της θέση», ανέφερε ο ίδιος.

Ο Γκουρίν πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή είναι «πολύ απαισιόδοξος» για διπλωματική επίλυση της κατάστασης, λέγοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα άξιζε «λιγότερο από το χαρτί στο οποίο γράφτηκε».

Τελευταία ενημέρωση 11:25

Η φινλανδική εταιρεία Nokian Tires ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την παραγωγή στη Ρωσία για να διατηρήσει τον έλεγχο του τοπικού της εργοστασίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nokian, Τζούκα Μοΐζιο, ανέφερε σε συνέντευξη ότι η εταιρεία δεν θα ήθελε το ρωσικό εργοστάσιό της να καταλήξει «σε λάθος χέρια» και επιδιώκει να αποφευχθεί η χρήση των εγκαταστάσεών της για την κατασκευή ελαστικών για τον στρατό.

«Κατά τη γνώμη μας είναι καλύτερα το εργοστάσιο να είναι στον έλεγχό μας παρά σε κάποιον άλλο», είπε ο Μοΐζιο στη που επικαλείται το Reuters.

Οι μετοχές της Nokian υποχώρησαν έως και 13% τη Δευτέρα, αφού τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η εταιρεία φαινόταν να λέει στους αναλυτές ότι θα επιδίωκε να κερδίσει μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστές που αποχωρούν από τη Ρωσία. Η Nokian το διέψευσε την Τρίτη.

Τελευταία ενημέρωση 11:11

Ο Δήμαρχος της ουκρανικής πόλης Μπορισπόλ, που βρίσκεται κοντά το διεθνές αεροδρόμιο, στα περίχωρα του Κιέβου συμβούλεψε την Τρίτη τον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψουν την περιοχή, εάν μπορούν, λόγω των μαχών σε κοντινή απόσταση. Ο Βολοντίμιρ Μπορισένκο είπε σε βιντεοδιάγγελμα ότι σημειώθηκαν μάχες στην περιοχή του Κιέβου όπου βρίσκεται το Boryspil.

«Δεν χρειάζεται να βρίσκεστε στην πόλη τώρα, καθώς ήδη διεξάγονται μάχες στην περιοχή γύρω της. Καλώ τον άμαχο πληθυσμό να είναι έξυπνος, να απευθυνθεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο και να φύγει από την πόλη μόλις παρουσιαστεί ευκαιρία» είπε.

Τελευταία ενημέρωση 11:07

Πάνω από 3, 528 εκατ. Ουκρανοί έχουν διαφύγει στο εξωτερικό σύμφωνα με την Υπηρεσία Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR), που επικαλείται το Reuters. Περισσότερα από δύο εκατομμύρια έχουν περάσει στην Πολωνία, αναφέρει το πρακτορείο.

Τελευταία ενημέρωση 10:44

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι οι προσπάθειές της για την απομάκρυνση αμάχων από πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις στη χώρα επικεντρώνονται στην Μαριούπολη, στο νότιο τμήμα, αλλά δεν ανακοίνωσε νέες συμφωνίες με τη Ρωσία που θα επιτρέπουν την ασφαλή διαφυγή εγκλωβισμένων κατοίκων.

«Επικεντρωνόμαστε στις απομακρύνσεις από την Μαριούπολη», δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Αυτή παρέθεσε έναν αριθμό τοποθεσιών στις οποίες θα γίνουν προσπάθειες να απομακρυνθούν άμαχοι με λεωφορεία, αλλά η Μαριούπολη δεν βρισκόταν μεταξύ αυτών. Επίσης δεν αναφέρθηκε καθόλου σε νέες συμφωνίες με τη Ρωσία για την δημιουργία «ανθρωπιστικών διαδρόμων» για την απομάκρυνση αμάχων.

Τελευταία ενημέρωση 10:22

Παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία κοιμούνται στο πάτωμα στον κεντρικό σταθμό της Βαρσοβίας στην Πολωνία. Το βίντεο ανάρτησε η Ίκα Φέρερ Γκοτίτς, δημοσιογράφος τηλεοπτικού σταθμού.

Ukrainian children sleeping on the Central Station floor. We have just been granted permission to get into one of the top floor wings. This is what 9am looks like on #Warsaw Central. Poland is now hosting over two million refugees. | @N1info @N1infoZG @N1infoBG @N1infoSA #Ukraine pic.twitter.com/ChO0Hsbajk