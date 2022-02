Κρεμλίνο: Οι Ουκρανοί αρνήθηκαν τις συνομιλίες, η προέλαση συνεχίζεται - Ζελένσκι: Ελέγχουμε το Κίεβο

APimages

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία, στην τρίτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στη χώρα, ότι εκτροχίασε μια εκεχειρία αρνούμενη τις διαπραγματεύσεις.

«Χθες, Παρασκευή, εν αναμονή των διαπραγματεύσων, ο Ρώσος πρόεδρος διέταξε την παύση της προώθησης του βασικού μέρους των δυνάμεων» της Μόσχας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δεδομένου ότι η ουκρανική πλευρά αρνήθηκε τις διαπραγματεύσεις, η προώθηση των ρωσικών δυνάμεων ξεκίνησε εκ νέου σήμερα», συμπλήρωσε.

Η Ρωσία είχε αναφέρει χθες ότι πρότεινε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις στο Μινσκ, την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Η Ουάσιγκτον είχε κρίνει ότι η ρωσική πρόταση δεν μπορούσε να κριθεί αξιόπιστη.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου είπε επίσης, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, ότι η Ρωσία ανέμενε τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση ως απάντηση στην εισβολή και λαμβάνει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπό τους στην οικονομία.

«Κατόπιν, θα πρέπει να αναπτύξουμε τα αντίποινα», κατέληξε.

Απάντηση στις κατηγορίες της Ρωσίας έδωσε σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν αρνήθηκε τις διαπραγματεύσεις αλλά ζητά κατάπαυση του πυρός.

RIA: Το ρωσικό ΥΠΑΜ έδωσε εντολή για συνέχιση των επιχειρήσεων

Εντολή συνέχισης των επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Επαναλαμβάνοντας ανάλογα σχόλια που έκανε νωρίτερα το Κρεμλίνο, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας εξήγησε πως η χθεσινή παύση έγινε εν αναμονή των συνομιλιών μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου, όμως οι επιχειρήσεις επαναλαμβάνονται, αφότου η Ουκρανία αρνήθηκε να διαπραγματευτεί.

Σύμφωνα με το Reuters, από το μεσημέρι του Σαββάτου διεξάγονται σφοδρές μάχες στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Χάρκοβο.

Ζελένσκι: Ελέγχουμε το Κίεβο, σπάσαμε το ρωσικό σχέδιο

Ελέγχουμε το Κίεβο, σπάσαμε το ρωσικό σχέδιο, διαμήνυσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέα μήνυμά του. Πολεμήσαμε με επιτυχία τις επιθέσεις του εχθρού, τόνισε. Βομβαρδισμοί, εκρήξεις και ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν τη νύχτα στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ μεταξύ των κτηρίων που επλήγησαν, περιλαμβάνεται και πολυκατοικία 24 ορόφων.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο. Μέχρι τις 06:00 το πρωί τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), 35 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, είχαν τραυματιστεί. Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν μόνο σε αμάχους.

Τουλάχιστον 198 Ουκρανοί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής του ουκρανικού υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Όπως είπε ο ίδιος, 1.115 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περιλαμβανομένων 33 παιδιών.

Ενώ σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως η Ρωσία λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι δεν βομβαρδίζει πολιτικές υποδομές. Όπως είπε, τουλάχιστον 40 τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν πληγεί ήδη.

🇺🇦A residential building was hit in Kyiv #Ukraine.



pic.twitter.com/Scs0BixNy3 — Ukraine News 🇺🇦 (@UkraineNews0) February 26, 2022

Στο νέο του μήνυμα με βίντεο στο Facebook, ο Ζελένσκι αναφέρει πως «πολεμήσαμε με επιτυχία τις επιθέσεις του εχθρού», ενώ υπογραμμίζει ότι «το Κίεβο και οι πόλεις κλειδιά ελέγχονται από τον στρατό μας».

Νωρίτερα, σε άλλο του διάγγελμα, το πρωί του Σαββάτου, είχε καλέσει τους Ουκρανούς να μην καταθέσουν τα όπλα και να υπερασπιστούν το Κίεβο.

Τσαβούσογλου: Καλεί τη Ρωσία να σταματήσει την εισβολή

Ο Τούρκος πρόεδρος Μεβλούτ Τσαβούσογλου κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το Σάββατο ότι επανέλαβε την πρόταση η Άγκυρα να φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Οι σχέσεις ανάμεσα στον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αναθερμάνθηκαν, ωστόσο η Τουρκία εξακολουθεί να τηρεί θολή στάση απέναντι στη ρωσοουκρανική κρίση.

Επικοινωνία Ερντογάν - Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους σήμερα Παρασκευή, ότι η Άγκυρα καταβάλλει προσπάθειες για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση, η τουρκική προεδρία αναφέρει ότι ο Ερντογάν εξέφρασε, επίσης, τα συλλυπητήριά του για τους Ουκρανούς που έχουν σκοτωθεί κατά τη ρωσική επίθεση.

Τούρκος αξιωματούχος: Η Τουρκία δεν έχει αποφασίσει να κλείσει τα Στενά για τα ρωσικά πλοία

H Τουρκία δεν έχει αποφασίσει ακόμα να κλείσει τα Στενά του Βοσπόρου για τα ρωσικά πλοία ξεκαθάρισε Τούρκος αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters, διαψεύδοντας ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι ότι ο Ρ. Ερντογάν απάντησε θετικά σε σχετικό αίτημα.

Σε περίπτωση που η Άγκυρα αποφασίσει να κλείσει τα Στενά τα πολεμικά πλοία των χωρών που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα, όπως είναι η Ρωσία, θα επιτρέπεται να επιστρέφουν στα λιμάνια τους εν καιρώ πολέμου.

Το ρωσικό Ναυτικό λαμβάνει μέρος στις επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

ΗΠΑ: Στέλνει στρατιωτική βοήθεια ύψους 350 εκατομμυρίων δολ. στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ θα παράσχουν μια νέα στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία, ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων, για να βοηθήσουν το Κίεβο να πολεμήσει τη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

«Αυτή η βοήθεια θα περιλαμβάνει νέα αμυντικά στρατιωτικά μέσα, που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να πολεμήσει τις τεθωρακισμένες, αερομεταφερόμενες και άλλες απειλές με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα», διαβεβαίωσε ο Μπλίνκεν σε ένα δελτίο τύπου.

«Πρόκειται για ένα ακόμη σαφές μήνυμα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στο πλευρό του ουκρανικού λαού τη στιγμή που υπερασπίζεται το κυρίαρχο, θαρραλέο και υπερήφανο έθνος του», συμπλήρωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ είχαν εκταμιεύσει το φθινόπωρο στρατιωτική βοήθεια ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, κατόπιν επιπλέον 200 εκατομμυρίων δολαρίων τον Δεκέμβριο, «ενώ η (ρωσική) απειλή υλοποιείτο».

Με τα 350 εκατομμύρια που ανακοινώθηκαν σήμερα, το ποσό αυτό «ανέρχεται σε άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε συνολική βοήθεια ασφαλείας που οι ΗΠΑ παρέχουν στην Ουκρανία…», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο προέδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε οδηγίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ προκειμένου να αποδεσμεύσει κονδύλι ύψους 350 εκατ. δολαρίων ως στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία καθώς η χώρα προσπαθεί να αποκρούσει μια ρωσική εισβολή.

Κάλεσμα προς ΕΕ να πάρει αποφάσεις για την ενταξιακή πορεία



Ο Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι, δήλωσε πως οι δυτικοί εταίροι του θα παραδώσουν νέα όπλα και εξοπλισμούς στην Ουκρανία έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προειδοποίησε από πλευράς του ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Είναι μία κρίσιμη στιγμή για να κλείσει η μακρόχρονη συζήτηση μια για πάντα σχετικά τη συμμετοχή της Ουκρανίας στην ΕΕ, διαμήνυσε με άλλη ανάρτησή του ο Ζελένσκι, στο οποίο, μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά στην «ηρωική μάχη» των Ουκρανών για ένα μέλλον με ελευθερία.

It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine's membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Ποιες περιοχές της Ουκρανίας έχει καταλάβει η Ρωσία

Τα εδάφη της Ουκρανίας που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής από τα ξημερώματα της Πέμπτης μέχρι σήμερα απεικονίζονται σε χάρτη που δημοσιεύει η ιστοσελίδα του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου BBC.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στον έλεγχό τους εδάφη σε τρία μέτωπα. Στη βόρεια Ουκρανία από τα σύνορα με τη Λευκορωσία μέχρι και τα περίχωρα του Κιέβου και στα ρωσικά σύνορα, στις περιοχές κοντά στο Χάρκοβο. Επίσης, στο Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία. Τέλος, στη νότια Ουκρανία και την Κριμαία, την οποία ως γνωστόν η Ρωσία έχει προσαρτήσει από το 2014.

Πού διεξάγονται μάχες στο Κίεβο (Χάρτης)

Χάρτης του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων δείχνει τις περιοχές του Κιέβου όπου διεξάγονται μάχες μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες εξακολουθούν να πολιορκούν την ουκρανική πρωτεύουσα.

Map showing Kyiv where Ukraine and Russian forces are fighting, as of February 26, 0930 GMT#AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/dGAgiRSEyg — AFP News Agency (@AFP) February 26, 2022

Αμερικανός αξιωματούχος: O Πούτιν έχει πάνω από το 50% των δυνάμεών του στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει διαθέσει πάνω από το 50% των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, αυτό το 50% αποτελεί κυρίως δύναμη κρούσης.

«Σαφώς θα πρέπει να τους υποστηρίξει. Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τις μονάδες που έχει διαθέσει ακριβώς. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πάνω από το 50% των ρωσικών δυνάμεων έχει εμπλακεί στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, όπως μεταδίδει το CNN.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο

Η δημοτική αρχή του Κιέβου επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία θα διαρκέσει από σήμερα το απόγευμα έως το πρωί της Δευτέρας χωρίς διακοπές, έγινε γνωστό από το γραφείο του δημάρχου, αποσαφηνίζοντας μια ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα.

Το Κίεβο είχε πει νωρίτερα ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκεί από τις 17:00 το απόγευμα έως τις 08:00 το πρωί, καθημερινά.

«Για την αποτελεσματικότερη άμυνα της πρωτεύουσας και την ασφάλεια των κατοίκων της, η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκέσει από σήμερα στις 17:00 έως το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου», επισημαίνεται σε μια ανακοίνωση.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι οι αυστηροί κανόνες χρειάζονται για να καθαρίσει η πόλη, η οποία πλήττεται από βομβαρδισμούς και πυρά, από τα «σαμποτάζ του εχθρού και τις ομάδες αναγνώρισης».

Η Ρωσία κατέλαβε τη Μελιτόπολη





Εντωμεταξύ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την πόλη Μελιτόπολη στη νοτιοανατολική ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης πως η Ρωσία χρησιμοποίησε αεροπορικούς και εκτοξευόμενους από πλοία πυραύλους κρουζ προκειμένου να εξαπολύσει πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ρωσικά στρατεύματα έπληξαν εκατοντάδες στόχους στρατιωτικών υποδομών και κατέστρεψαν αρκετά αεροσκάφη και δεκάδες άρματα μάχης και τεθωρακισμένα και οχήματα πυροβολικού.

Οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν επίθεση στη Λβιβ





Επιπλέον, οι ουκρανικές δυνάμεις απώθησαν ρωσική επίθεση στη Λβιβ κοντά στην πόλη Μπρόντι στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης στην υπηρεσία μηνυμάτων Telegram.

«Τρία ρωσικά ελικόπτερα προσγειώθηκαν κοντά στο Μπρόντι στις 09:00. Περίπου 60 άνθρωποι», δήλωσε ο δήμαρχος Αντρέι Σαντόβιι.

«Οι (ουκρανικές) ένοπλες δυνάμεις αποκρούουν τον κατακτητή! Η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

Σκληρές μάχες σε Μαριούπολη, Χερσώνα, Μιλάιβ και Οδησσό





Μάχες διεξάγονται το Σάββατο κοντά στις πόλεις της νότιας Ουκρανίας Μαριούπολη, Χερσώνα, Μικολάιβ και Οδησσό, δήλωσε σύμβουλος του γραφείου του ουκρανού προέδρου.

«Σφοδρές μάχες σημειώνονται κοντά στη Μαριούπολη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας. «Όμως δεν υπάρχει περίπτωση η Μαριούπολη να παραδοθεί ή να καταληφθεί».

Ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα



Δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies δείχνουν νέα ανάπτυξη χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων και περίπου 150 μεταγωγικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, περίπου 32 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με τη Maxar, στις δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την Παρασκευή διακρίνονται περισσότερα από 90 ελικόπτερα σταθμευμένα σε δρόμο κοντά στην πόλη Χοϊνίκι της Λευκορωσίας, να σχηματίζουν μία «αλυσίδα» μήκους σχεδόν 8 χιλιομέτρων. Παράλληλα εμφανίζεται μία ισχυρή χερσαία δύναμη με εκατοντάδες οχήματα σε κοντινό σημείο.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, η οποία παρακολουθεί τις τελευταίες εβδομάδες τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων.

Βέλγιο: Στέλνει καύσιμα και πολυβόλα στην Ουκρανία

Kαύσιμα και πολυβόλα στέλνει το Βέλγιο στην Ουκρανία, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλεξάντερ Ντερ Κρόο σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Η Ουκρανία ζήτησε από το Βέλγιο ποσότητα καυσίμων για να προμηθεύσει τα στρατεύματά της. Η χώρα μας έχει δεχθεί και θα παράσχει 3.800 τόνους καυσίμων. Το Βέλγιο θα προμηθεύσει επίσης 2.000 πολυβόλα στον ουκρανικό στρατό. Η περαιτέρω ανάλυση των αιτημάτων συνεχίζεται» σημείωσε ο κ. Ντε Κροο.

L'Ukraine a demandé à la Belgique du carburant en quantité pour approvisionner ses troupes. Notre pays a accepté et fournira 3 800 tonnes de fuel.



La Belgique fournira aussi 2 000 mitrailleuses à l'armée ukrainienne. Une analyse plus approfondie des demandes continue. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 26, 2022

Η Σλοβακία στέλνει πυρομαχικά και καύσιμα στην Ουκρανία, η Τσεχία στρατιωτικό εξοπλισμό

Η Σλοβακία θα στείλει πυρομαχικά του πυροβολικού και καύσιμα συνολικής αξίας 11 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα Σάββατο ο υπουργός Άμυνας της χώρας Γιάροσλαβ Ναντ.

Ο Ναντ είπε ότι το φορτίο περιλαμβάνει 12.000 φυσίγγια διαμετρήματος 120 χιλιοστών, 10 εκατ. λίτρα καύσιμο ντίζελ και 2,4 εκατ. λίτρα καύσιμα αεροσκάφους.

Την ίδια ώρα, η Τσεχία θα δωρίσει στην Ουκρανία πολυβόλα, αυτόματα τυφέκια και τυφέκια ακριβείας, περίστροφα και πυρομαχικά, αξίας 7,6 εκατ. ευρώ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της Τσεχίας.

«Η κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα μια επιπλέον βοήθεια προς την Ουκρανία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με ρωσική επίθεση», δήλωσε η υπουργός Γιάνα Τσερνότσοβα σε ένα tweet, την τρίτη ημέρα της ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

Ζελένσκι: Ο Ντράγκι θα στηρίξει τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα SWIFT





Σε ανάρτησή του στο Twitter o Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι έγραψε ότι «σε τηλεφωνική τους συνομιλία, ο Μάριο Ντράγκι είπε ότι θα στήριζε τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα πληρωμών SWIFT και την παροχή στήριξης στην άμυνα».

«Η Ουκρανία πρέπει να μπει στην ΕΕ», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο και για «μια νέα σελίδα στις σχέσεις Ιταλίας - Ουκρανίας».

This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Κύπριος ΥΠΟΙΚ: Η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί στον αποκλεισμό της Ρωσίας από το SWIFT





Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποκοπής της Ρωσίας από το SWIFT.

«Στο όνομα της ενότητας της ΕΕ και της αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό, η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποκοπής της Ρωσίας από το SWIFT. Όλα είναι στο τραπέζι», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Κ. Πετρίδης.