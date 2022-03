Κρεμλίνο: Δεν θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία

Η Ρωσία θα καταφύγει στη χρήση πυρηνικών όπλων μόνο αν υπάρξει ευθεία απειλή για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και όχι στον πόλεμο με την Ουκρανία, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS.

«Οποιαδήποτε και αν είναι η έκβαση των επιχειρήσεων στην Ουκρανία, φυσικά, δεν είναι λόγος αυτός για χρήση πυρηνικών όπλων», τόνισε ο Πεσκόφ. «Έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο δόγμα στην ασφάλεια μας, σύμφωνα με το οποίο μόνο όταν υπάρχει απειλή για την ύπαρξη της χώρας, της δικής μας χώρας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα και θα το κάνουμε για να εξαλείψουμε την απειλή αυτή».

Κληθείς να σχολιάσει την ατάκα του Τζο Μπάιντεν για τον Πούτιν, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «χασάπη», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να παραμείνει άλλο στην εξουσία, ο Πεσκόφ σχολίασε ότι «είναι πολύ ανησυχητικό».

«Είναι μια προσωπική προσβολή. Φυσικά, είναι εντελώς απαράδεκτη. Δεν είναι στο χέρι του προέδρου των ΗΠΑ να αποφασίσει το ποιος θα είναι και ποιος είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας» κατέληξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

.@ryanchilcote spoke to a Kremlin spokesman about Russia's ongoing conflict with Ukraine and asked about the potential use of nuclear weapons.



"No one is thinking about using...a nuclear weapon," Kremlin spokesman Dmitry Peskov said. pic.twitter.com/0Q5poykjZn