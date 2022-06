Κουλέμπα: Η G7 πρέπει να απαντήσει στις ρωσικές επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι οι χώρες της G7 πρέπει να απαντήσουν στα νέα πυραυλικά πλήγματα κατά της χώρας την Κυριακή επιβάλλοντας περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία και να παρέχουν περισσότερα βαρέα όπλα στην Ουκρανία.



«Αυτό το 7χρονο παιδί από την Ουκρανία κοιμόταν ειρηνικά στο Κίεβο έως ότου ένας ρωσικός πύραυλος κρουζ εκτοξεύτηκε στο σπίτι της.

Πολλοί περισσότεροι γύρω από την Ουκρανία δέχονται πλήγματα. Η σύνοδος κορυφής των G7 πρέπει να απαντήσει με περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία και περισσότερα βαριά όπλα για την Ουκρανία», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

