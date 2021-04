Κορονοϊός: Ρεκόρ με 776 διασωληνωμένους - Στα 3.228 τα νέα κρούσματα, 73 νεκροί

Στα 3.228 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού που ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ, με 1.578 εξ αυτών να εντοπίζονται στην Αττική, 435 στην Θεσσαλονίκη και 117 στην Αχαΐα.

Παράλληλα, κατά το τελευταίο 24ωρο 73 ακόμα συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της νόσου, ενώ 776 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία της χώρας.

Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 18.058 μοριακά τεστ και 40.398 rapid test. Βάσει του συνόλου των 58.456 τεστ η θετικότητα ανέρχεται σε 5,52%.

Αναλυτικότερα τα κρούσματα στις περιφερειακές ενότητες που ανήκουν στην Αττική:

Ανατολική Αττική: 174 κρούσματα

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 196 κρούσματα

Δυτική Αττική: 117 κρούσματα

Δυτικός Τομέας Αθηνών: 246 κρούσματα

Κεντρικός Τομέα Αθηνών: 454 κρούσματα

Νήσων: 14 κρούσματα

Νότιος Τομέας Αθηνών: 132 κρούσματα

Πειραιώς: 245 κρούσματα

Η κατανομή των 3.228 νέων κρουσμάτων (εκτός της Περιφέρειας Αττικής)

Αναλυτικά, η ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΥ για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα

Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ σήμερα, Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, 3.228 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 288.230 (ημερήσια μεταβολή +1.1%), εκ των οποίων 51.4% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 102 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.844 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 73, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.680 θάνατοι. Το 95.6% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 776 (64.8% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 83.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.825 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 595 (ημερήσια μεταβολή +13.55%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 522 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 103 έτη).

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 4.305.364 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 2.631.307 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 47.717 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Μεταλλάξεις

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 897 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 4 Ιανουαρίου έως 25 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Νότιου Αιγαίου, Βόρειου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Από τον έλεγχο των 897 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 711 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 76 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) και ένα δείγμα θετικό για Variant with deletion in S Gene. Τα 711 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος αφορούσαν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) ενώ από τα 76 δείγματα με στελέχη VUI, τα 75 αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και 1 αφορούσε το στέλεχος Β.1.1 (Variant_Ε484Κ)

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 11 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 9 Οκτωβρίου έως 28 Δεκεμβρίου του 2020. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Από τον έλεγχο των δειγμάτων αυτών δεν αναδείχθηκε κανένα δείγμα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (V0C) ή με στελέχη μεταλλάξεων υπό διερεύνηση (VUI).

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 4084 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 59 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα. Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.