Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί και 9 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο χρωμάτων

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννιά τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε εργοστάσιο χρωμάτων στην περιοχή Τούζλα στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, στην Τούζλα, στην ασιατική πλευρά της πόλης, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο χρωμάτων σε βιομηχανική ζώνη, ενώ ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις. Σχετικό βίντεο από την έκρηξη δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο:

A large explosion occurred in a facility in Istanbul's Orhanl Industrial Estate in the Tuzla neighborhood. The sounds of the explosion were heard throughout Istanbul.#Explosion #Turkey #accident pic.twitter.com/O9KDE0jl7J



Video credit to @abdurra29587359