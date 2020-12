Κομισιόν: Σύσταση για άρση του πλήρους ταξιδιωτικού αποκλεισμού της Βρετανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευκολύνουν την επανάληψη της κυκλοφορίας με το Ηνωμένο Βασίλειο για τις «απαραίτητες μετακινήσεις» ώστε «να αποφευχθούν τα κενά στην αλυσίδα τροφοδοσίας».

Μετά την ταχεία αύξηση των κρουσμάτων της COVID-19 σε περιοχές της Αγγλίας, εκ των οποίων μεγάλο μέρος ανήκει σε μια νέα μετάλλαξη του ιού, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σύσταση σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση στα μέτρα ταξιδιού και μεταφοράς.

Η σύσταση βασίζεται σε προηγούμενη που είχε εκδοθεί από το Συμβούλιο στις 13 Οκτωβρίου σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση για την ελεύθερη κυκλοφορία ως απάντηση στην πανδημία της COVID19.

Our Recommendation to ensure EU coordinated approach to 🇬🇧 travel restrictions:



Non-essential travel discouraged, but transit should be facilitated.

Flight and train bans should stop: need to avoid supply chain disruptions.



