Κομισιόν: Παρουσίαστηκε το σχέδιο για τις Ψηφιακές Αγορές με στόχο τους τεχνολογικούς γίγαντες

Οι "κολοσσοί" του κλάδου της τεχνολογίας θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τεράστια πρόστιμα, ακόμη ύψους του 10% των εσόδων τους εάν δεν συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες της ΕΕ σύμφωνα με το σχέδιο της νέας ενωσιακής νομοθεσίας το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

"Σήμερα προτείνουμε ένα σύνολο νέων κανόνων για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες: το Digital Services Act και το Digital Markets Act. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία επιλογή ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο και ότι οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται δίκαια και ελεύθερα", αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Today we are proposing a set of new rules for all digital services: the Digital Services Act and the Digital Markets Act.

We want to make sure users have access to a wide choice of safe products and services online, and that businesses compete fairly and freely.