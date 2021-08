Κομισιόν: Εκταμιεύτηκαν χρηματοδοτήσεις 4 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 4 δισ. ευρώ με τη μορφή προχρηματοδοτήσεων για την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 13 % των επιχορηγήσεων και δανείων που προορίζονται για τη χώρα στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF).

«Σήμερα η Ελλάδα λαμβάνει την 1η εκταμίευση κεφαλαίων στο πλαίσιο του NextGenerationEU» έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως επισήμανε η ίδια, «το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που ετοίμασε η Ελλάδα θα ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα της χώρας».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σταθεί στο πλευρό της, για να πετύχει το σχέδιο» διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Let’s #MakeItReal for Greece! 🇬🇷



We have disbursed €4 billion to Greece in pre-financing under #NextGenerationEU.



Investments are expected to have a deeply transformative effect on Greece's economy and society. #NextGenEU