Εμανουέλ Μακρόν: Κοινή «ανθρωπιστική επιχείρηση» Γαλλίας - Ελλάδας - Τουρκίας εκκένωσης στη Μαριούπολη

Η Γαλλία συνεργάζεται με την Ελλάδα και την Τουρκία για «ανθρωπιστική επιχείρηση» εκκένωσης της Μαριούπολης, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής ο πρόεδρος της Γαλλίας, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

#BREAKING France working with Turkey, Greece on 'humanitarian operation' for Mariupol evacuations: Macron pic.twitter.com/r6d0ZRxhjK