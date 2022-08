Κλοιός από πυρά κινεζικών ασκήσεων στην Ταϊβάν - Καταδικάζει η Δύση, τανκς στην Ταϊπέι

AP

Έντεκα βαλλιστικούς πυραύλους στις ακτές της Ταϊβάν εκτόξευσε το Πεκίνο σήμερα Πέμπτη, πρώτη μέρα των στρατιωτικών ασκήσεων, από τις συνολικά πέντε που εξήγγειλε, σε απάντηση για την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στο αυτόνομο νησί. Πρακτικές Βορείου Κορέας «βλέπουν» στην Ταϊπέι, όπου βγήκαν τανκς στους δρόμους. Βίντεο εμφανίζει άρματα μάχης M60A3 TTS του Στρατού της Ταϊβάν σε δρόμους της πρωτεύουσας.

Following to the provocative exercise of China Armed Forces, Taiwanese Armed Forces have been put on high alert. They are ready to confront any possible invasion of #China. This video shows M60A3 TTS main battle tanks of #Taiwan Army in streets of #Taipei. pic.twitter.com/A89qbRS5M1 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 4, 2022

Για συντονισμένη αντίδραση ετοιμάζεται η Δύση, με τις ΗΠΑ και τον Καναδά ήδη να συμφωνούν σε καταδίκη των κινεζικών ενεργειών. Για υπερβολική αντίδραση έκανε λόγο ο γγ του ΝΑΤΟ Γ. Στόλτενμπεργκ, ενώ πολλοί θεωρούν ότι πίσω από το σόου, το Πεκίνο άδραξε την ευκαιρία για να προβεί σε επικίνδυνες δοκιμές για μελλοντική επιχείρηση κατοχής.

Καταδικάζουν Τόκιο και Ουάσιγκτον

Ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Γιοσιμάσα Χαγιάσι συμφώνησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν να καταδικάσουν έντονα την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από την Κίνα σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Κιόντο.

Τόσο ο Χαγιάσι όσο και ο Μπλίνκεν βρίσκονταν στην Καμπότζη για να παρακολουθήσουν τις περιφερειακές συνεδριάσεις του μπλοκ της ASEAN.

Σε κίνδυνο η ειρήνη

Η ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά της Κίνας θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη, διαμήνυσε η εκπρόσωπος της Ταϊβάν στις ΗΠΑ Σιάο Μπι-Κιμ, ενώ υπόσχεται ότι η Ταϊπέι θα υπερασπιστεί την αυτονομία της αποφασιστικά.

China’s irresponsible and dangerous behavior has jeopardized regional peace. Taiwan will resolutely defend ourselves. https://t.co/SuZzxQtUXh — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) August 4, 2022

Υπερβολική αντίδραση

Η Κίνα δεν πρέπει να αντιδράσει υπερβολικά στην επίσκεψη στην Ταϊβάν της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι, ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. «Η επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι δεν αποτελεί λόγο για την Κίνα να αντιδράσει υπερβολικά ή να απειλήσει την Ταϊβάν ή να χρησιμοποιήσει απειλητική ρητορική», δήλωσε στο Reuters.

Η Κίνα εκτόξευσε πολλαπλούς πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν την Πέμπτη στις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις που έχουν ποτέ πραγματοπιηθεί στο Στενό της Ταϊβάν.

This video shows formation flight of the helicopters of #Chinese Army (People's Liberation Army) over #Taiwan strait near Taiwanese territorial waters during their provacative exercise. They are Mi-17 and Z-9 utility helicopters escorted by Z-10 attack helicopters. pic.twitter.com/CgikNCPMZT — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 4, 2022

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν παρουσία με επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην Ταϊβάν τακτικά όλα αυτά τα χρόνια, και ως εκ τούτου δεν είναι λόγος για την Κίνα να αντιδράσει υπερβολικά», είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Μπλίνκεν: «Όχι» σε αλλαγή status quo

Οι ΗΠΑ αντιτίθενται σε οποιεσδήποτε μονομερείς προσπάθειες αλλαγής του status quo της Ταϊβάν, ειδικά με τη βία, και η πολιτική τους για την Ταϊβάν δεν έχει αλλάξει, ανέφερε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στους ομολόγους του της νοτιοανατολικής Ασίας.

Η σταθερότητα στα στενά ήταν προς το συμφέρον ολόκληρης της περιοχής, είπε ο Μπλίνκεν σε συνάντηση στην Πνομ Πενχ της Καμπότζης, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ταϊπέι από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για πόλεμο χωρίς να τον θέλει. Η επίδειξη στρατιωτικής δύναμης από την πλευρά της Κίνας θα συνεχιστεί, καθώς σήμερα είναι μόλις η πρώτη από τις συνολικά πέντε μέρες ασκήσεων που έχει εξαγγείλει.

Κάτι περισσότερο από σόου

Η Global Times, κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, δημοσίευσε βίντεο, το οποίο φέρεται να δείχνει την Κίνα να εκτοξεύει πυραύλους, νωρίτερα σήμερα, με στόχο τα ύδατα γύρω από την Ταϊβάν. Το βίντεο δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

WATCH: PLA Eastern Theater Command Rocket Force launched conventional missiles to designated waters in the east of the island of Taiwan on Thu pic.twitter.com/WpFURLeN8X — Global Times (@globaltimesnews) August 4, 2022

Σε κάθε περίπτωση, πολλοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι οι κινεζικές ασκήσεις είναι κάτι περισσότερο από σόου και ότι αποτελούν δοκιμές για μια πραγματική κατοχή της Ταϊβάν.

Όπως η Βόρεια Κορέα

Η Ταϊβάν κατηγόρησε την Κίνα ότι μιμείται τη Βόρεια Κορέα, ισχυρό σύμμαχο του Πεκίνου, που έχει κατηγορηθεί ότι πυροδοτεί εντάσεις στην περιοχή πραγματοποιώντας επανειλημμένες δοκιμές πυραύλων.

VIDEO: Projectiles are seen firing upwards in the Taiwan Strait, as Beijing's military announces "long-range live ammunition firing" in the area.



The drills are China's largest ever encircling Taiwan pic.twitter.com/yzRMo0A3KW — AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Η Κίνα βλέπει την Ταϊβάν ως αποσχισμένη επαρχία που τελικά θα τεθεί υπό τον έλεγχό της, αν χρειαστεί ακόμα και με τη βία.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, δεν αναγνωρίζουν επίσημα την Ταϊβάν. Ωστόσο, διατηρούν ισχυρή σχέση με το νησί. Ως εκ τούτου, η επίσκεψη της Πελόζι στο νησί πυροδότησε εντάσεις, με την Κίνα να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται ανεύθυνα.