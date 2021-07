Κλιματική αλλαγή - Βραζιλία: Χιόνισε για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα

Για πρώτη φορά μετά από 62 χρόνια οι θερμοκρασίες μειώθηκαν σε όλη τη Βραζιλία παρουσιάζοντας το σπάνιο φαινόμενο της χιονόπτωσης και το στρώσιμο χιονιού σε δεκάδες πόλεις της λατινοαμερικανικής χώρας, που κατά κανόνα έχει υψηλές θερμοκρασίες και φημίζεται για τις παραλίες και τον ήλιο της.

Όπως αναφέρει και το Reuters, χιόνιζε ολόκληρη τη νύχτα, καθώς μια πολική ατμοσφαιρική μάζα προχώρησε προς το κέντρο και τον νότο, με αποτέλεσμα αυτοκίνητα, δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι να καλυφθούν με πάγο, ενώ οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να τραβήξουν φωτογραφίες και να παίξουν στο χιόνι, φτιάχνοντας χιονάνθρωπους.

«Είμαι 62 χρονών και δεν είχα δει ποτέ το χιόνι. Το να βλέπεις την ομορφιά της φύσης είναι κάτι το απερίγραπτο», δήλωσε ο οδηγός φορτηγού Ιόντορ Γκονκάλβες Μαρκές στην Καμπάρα ντο Σουλ, έναν δήμο του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, μιλώντας στο δίκτυο TV Globo.

Περισσότερες από 40 πόλεις στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ είχαν συνθήκες παγετού και τουλάχιστον 33 δήμοι είχαν χιόνι, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία Somar Meteorologia.

Ο ασυνήθιστα κρύος καιρός στη Βραζιλία έχει ήδη στείλει τις διεθνείς τιμές καφέ και ζάχαρης υψηλότερα και η σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα του έτους, σύμφωνα με τον Μάρκο Αντόνιο ντος Σάντος, συνεργάτη της εταιρείας συμβούλων καιρού Rural Clima.

Η πολική ατμοσφαιρική μάζα κινείται πάνω από το Σάο Πάολο και το Μίνας Ζεράις, σημαντικές περιοχές παραγωγής ζάχαρης, εσπεριδοειδών και καφέ.

Σύμφωνα με την εταιρεία μετεωρολογίας MetSul, οι άνεμοι στην πόλη του Σάο Φρανσίσκο ντε Πάουλα έφτασαν το μέγιστο στα 80 χιλιόμετρα την ώρα (49 μίλια / ώρα), ένα σπάνιο φαινόμενο στη Βραζιλία.

